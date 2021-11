Las “desventajas” con las que llega AMLO a la cumbre trilateral según el PAN

El PAN volvió a criticar el desempeño del gobierno mexicano en una cumbre (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

El evento político más importante de esta semana en el continente fue la reunión entre los líderes de los países que conforman la región norte de América. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EEUU), y su homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de México establecerán un diálogo que trascenderá las fronteras de las tres naciones; sin embargo, la crítica no se hizo esperar.

La IX Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) es una reunión multipropósito realizada en Washington, D.C., que encabezan los jefes de estado y se realiza después de cinco años (2016), tras la suspensión promovida por Donald Trump.

Junto con López Obrador, otros funcionarios de alto perfil acudieron al encuentro para tratar los tópicos que correspondan con sus contrapartes estadounidenses y canadienses. Por lo que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE); Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), están en suelo estadounidense para abonar a la agenda política.

Marko Cortés (en compañía de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos) volvió a criticar el desempeño del gobierno de AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Sin embargo, aunque se trate de una cumbre para enriquecer los vínculos establecidos entre Canadá, Estados Unidos y México, algunos líderes de la autoproclamada oposición política mexicana ya alzaron la voz para condenar la participación del gobierno de la 4T en la CLAN.

Tal fue el caso de Marko Cortés, presidente reelecto del Partido Acción Nacional (PAN), quien no dudó en manifestarse contra la administración de AMLO a través de su cuenta oficial de Twitter.

En su tuit, con menos de 200 reacciones, el contador aseguró que el gobierno mexicano arribó a la cumbre con “desventaja” de todos los temas. Asimismo, aprovechó el espacio de esta plataforma digital para condenar las “ideas retrógradas” del tabasqueño.

“Hoy en la cumbre trilateral de Norteamérica, México llega en desventaja en todos los temas: hay posibles violaciones al T-MEC con su propuesta de contrarreforma energética, la crisis migratoria y el mal manejo de la pandemia”, inició su publicación en redes sociales.

AMLO acudió a la CLAN a discutir la agenda de la región (Foto: AFP)

Cabe destacar que Cortés Mendoza se ha caracterizado por impulsar plataformas antagónicas a las perspectivas e ideologías de AMLO y sus allegados, por lo que señaló el presunto “populismo” con el que ha gobernado López Obrador durante casi tres años.

“El gobierno de México debe mirar hacia el futuro, tomar lo bueno de sus aliados comerciales, abandonando sus ideas retrógradas, populistas y destructivas”

Asimismo, otros personajes decantados en contra del mandatario mexicano expresaron sus críticas respecto a otros aspectos, como el uso adecuado de cubrebocas. En ese sentido, Javier Lozano, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el sexenio de Felipe Calderón, ironizó que AMLO utilizara adecuadamente esta indumentaria sanitaria.

“Y ahora sí con cubrebocas. Lo que es jugar de ‘visitante’”

Otros detractores criticaron el uso de cubrebocas (Foto: Senado de la República/Cuartoscuro/Infobae)

Bajo la misma óptica superficial, la politóloga Denise Dresser criticó que López Obrador utilizara bien el barbijo en EEUU, por lo que tuiteó contra esto:

“En México sin cubrebocas porque haces lo que te da la gana. / En EEUU con cubrebocas porque te obligan a respetar las reglas y respetar a los demás”

Asimismo, la egresada del Colegio de México (Colmex) aseguró que el primer ministro canadiense tuvo un gesto de “cortesía” con AMLO, quien no portaba cubrebocas.

“En la escalinata frente a los murales, Trudeau traía cubrebocas y se lo quitó por cortesía para no evidenciar/incomodar a AMLO. El tema no es menor, es dar el ejemplo de manera consistente y López Obrador lamentablemente no lo ha hecho en México, a pesar de la pandemia persistente”, recalcó.

