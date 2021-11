Los memes más divertidos que dejó el eclipse lunar más largo del siglo

A partial lunar eclipse dubbed the 'blood' moon is seen from New York City, New York, U.S. November 19, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz

Durante la madrugada de este viernes sucedió uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Se trató del eclipse lunar más largo del siglo, ya que su duración total estimada en por lo menos seis horas

El evento astronómico es considerado un privilegio pues sólo puede verse en vivo desde América, el Océano Pacífico y el extremo oriental de Asia. Además, se espera que unas tres horas después de su comienzo, la alineación de los planetas llegue a su punto máximo, ocasionando la denominada “luna de sangre”.

(Foto: Twitter)

Sin embargo, desde que inició el eclipse, los internautas residentes de México no tardaron al reaccionar durante este fenómeno y llenaron de memes las redes sociales.

Para ello, cabe señalar que en el centro del país el espectáculo arrancó a las 00:02 de la mañana, ya que la Luna entró en la penumbra que es el cono externo y más claro de la sombra terrestre.

“Resulta que la sombra de la Tierra tiene dos componentes, un componente que se llama la penumbra, que es la parte más tenue, y otra parte que es más oscura, que se llama umbra. Son como dos conos: uno interno que es la umbra, y otro externo que es la penumbra”, explicó Raúl Mújica, astrónomo del INAOE y del Comité Nacional Noche de las Estrellas, en entrevista con Infobae México.

(Foto: Twitter)

No obstante, cuando la hora esperada llegó, algunos usuarios se quejaron, pues en la Ciudad de México y otras entidades de la república el cielo estaba completamente nublado, lo cual impidió a más de uno apreciar el impresionante momento.

“Habrá eclipse lunar. El cielo de la Ciudad de México: Creo que me nublare ahora”, “Yo esperaba ver el eclipse lunar hoy pero en la Cdmx siempre se nubla en los eventos importantes”, son algunas de las publicaciones que inundan Twitter.

(Foto: Twitter)

Este evento astronómico es uno de los más cautivantes para los fanáticos del cielo nocturno. En coincidencia con la luna llena, nuestro satélite está tan cerca del Sol en el cielo que pasa por la parte sur de la sombra de la Tierra protagonizando un eclipse lunar casi total.

Este es el eclipse lunar parcial más largo en 580 años, con una duración de poco más de 6 horas, y su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra se prolongará aproximadamente durante 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, según informó la NASA.

(Foto: Twitter)

Se espera que en su punto más intenso la sombra de la Tierra cubra el 97,4 % de la Luna, precisan los expertos, por lo que se asemejará a un eclipse total. En la mitad del mismo, entrará en su fase máxima y en esta instancia la superficie de la Luna se teñirá, para nuestra visión, de rojo, en lo que se conoce como la “luna de sangre”, un fenómeno que ya ocurrió en mayo de este año.

“Cuando hay un evento de estos no debemos desaprovecharlo. Una porque no necesitamos ningún aditamento. La otra es que a mí en particular los eclipses totales, este va a ser casi total, es el momento que me parece que podemos ver el 3D de la luna. O sea, sí podemos verla realmente como una esfera, más que como un disco”, dijo Raúl Mújica.

Para seguir la función no se requieren instrumentos profesionales de observación, y tampoco lentes para proteger los ojos. Como siempre, se recomienda contemplar el evento astronómico desde lugares con cielos oscuros, alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, y serán muy importantes las condiciones meteorológicas.

