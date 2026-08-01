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FGE de Sinaloa reporta siete personas sin vida en Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y Navolato

La dependencia abrió cinco carpetas por homicidio doloso y una por feminicidio tras el hallazgo de siete personas sin vida. También se reportó una osamenta en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrió seis carpetas de investigación la tarde de ayer: cinco por homicidio doloso y una por feminicidio, tras el hallazgo de siete personas sin vida en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en distintos puntos de la entidad a lo largo de esa jornada. La dependencia no informó sobre detenidos ni móviles en ninguno de los casos.

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Los hallazgos se distribuyeron en cuatro municipios del estado en un solo día. La concentración de casos en Culiacán —con tres víctimas— y la aparición de una cabeza humana en la autopista Mazatlán–Tepic marcaron la jornada como una de las más violentas de la semana.

Tres víctimas en Culiacán en distintos puntos de la ciudad

La sindicatura de Costa Rica, la colonia Providencia y el fraccionamiento Los Ángeles fueron los tres escenarios del crimen en el municipio capitalino. La Fiscalía no proporcionó datos sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias específicas de cada muerte.

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Cinta amarilla con texto "POLICE LINE DO NOT CROSS" y "CINTA POLICIAL NO PASE" en primer plano, vehículos con luces rojas y azules en calle de noche.
Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada localización dio origen a una carpeta de investigación independiente por homicidio doloso. Las tres muertes elevan la presión sobre las autoridades en un municipio que acumula la mayor carga de violencia en el estado.

Dos muertos en Mazatlán y un feminicidio en la autopista Mazatlán–Tepic

En la colonia Jacarandas, del municipio de Mazatlán, las autoridades encontraron a dos personas sin vida. Ambos casos fueron integrados como homicidios dolosos en carpetas de investigación separadas.

El tramo de la autopista Mazatlán–Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, concentró los hallazgos más perturbadores del día. Sobre ese mismo tramo carretero fue localizada una mujer sin vida, hecho que la Fiscalía clasificó como feminicidio y al que abrió la única carpeta de ese delito en la jornada.

A un costado de esa misma autopista también fue hallada una cabeza humana. La Fiscalía no precisó si el resto corresponde a alguna de las víctimas ya reportadas o si se trata de un caso independiente.

Osamenta en Villa Juárez, Navolato, y denuncias por otros delitos

En la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, fue reportado el hallazgo de una osamenta. La dependencia no informó si los restos fueron vinculados a alguna denuncia de persona desaparecida.

Este hallazgo no generó una carpeta por homicidio doloso dentro del conteo oficial del día. Su clasificación e investigación permanecen en curso, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.

La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró una denuncia durante la misma jornada. El reporte no incluyó detalles sobre el tipo de vehículo ni el lugar exacto del hecho.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió, a su vez, una denuncia en la Región Centro por el delito de Privación de la Libertad Personal. El personal ministerial ya atiende esa investigación, según confirmó la dependencia.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía con datos oficiales. Todos los casos derivan de denuncias formalizadas ante las Unidades y Agencias del Ministerio Público del estado.

El reporte del 31 de julio suma a un patrón de violencia que el estado de Sinaloa arrastra desde hace dos años. Los cuatro municipios afectados —Culiacán, Mazatlán, Escuinapa y Navolato— abarcan tanto la zona metropolitana como el corredor carretero del sur de la entidad.

La apertura de seis carpetas por homicidio doloso y una por feminicidio en 24 horas refleja la persistencia del fenómeno delictivo en la región. Hasta el cierre del reporte oficial, la Fiscalía no informó sobre personas detenidas en relación con ninguno de los siete casos.

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