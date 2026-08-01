Fronteras de videovigilancia

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

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La interconexión permanente de las cámaras de videovigilancia entre la Ciudad de México y estados colindantes desmantela la principal ruta de escape del crimen organizado: las fronteras territoriales.

Este monitoreo en tiempo real faculta a las corporaciones policiales para trazar rutas, identificar desplazamientos y dar continuidad a las persecuciones penales sin detenerse ante los límites administrativos de cada entidad.

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Históricamente, la división geográfica funcionó como una grieta aprovechada por los delincuentes para cruzar una avenida y evadir la ley. La creación de un esquema tecnológico metropolitano disuelve estas barreras artificiales, unificando la respuesta operativa en un solo criterio de inteligencia civil.

La Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, realizada en Tecámac, Estado de México, con la presencia de los gobiernos de la CDMX, Edomex, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, operó con esa lógica de trabajo interestatal e interinstitucional, en particular contra el robo de vehículos y la extorsión.

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Sobre la mesa de trabajo ya está colocada la propuesta de la Jefa de Gobierno de la capital nacional, Clara Brugada, de coordinar los enlaces necesarios para conformar un C5 Metropolitano a partir del intercambio y acceso al material visual generado.

Dicha integración tecnológica garantiza el seguimiento ininterrumpido de las pesquisas criminales, neutralizando los recurrentes intentos delictivos de instrumentalizar las divisiones políticas como escudos protectores. Este esfuerzo conjunto demuestra la capacidad gubernamental para reconfigurar la gestión del orden público y fortalecer el control de las zonas limítrofes.

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La interconexión de cámaras entre la CDMX y los estados vecinos permitiría dar seguimiento a los delitos más allá de los límites territoriales

La seguridad ciudadana en el corazón del país demanda superar la fragmentación de cuerpos policiales; requiere una planeación unificada, ágil y capaz de perseguir la ilegalidad sin parálisis operativas en los límites territoriales.

Borrar las líneas divisorias mediante la consolidación de un C5 Metropolitano dota a los cuerpos policiales de un esquema donde las herramientas digitales y la acción coordinada en terreno cierren los vacíos aprovechados históricamente por grupos delictivos. “Los gobiernos debemos hacer el esfuerzo para garantizar que estas fronteras no limiten nuestra actuación”, ha mencionado Brugada.

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La consolidación de este corredor tecnológico en la zona centro representa un cambio profundo de paradigma en la seguridad, con respuestas institucionales inmediatas, inmunes a límites territoriales.