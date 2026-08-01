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¿Qué son los freebies de Harry Styles? Guía para papás con hijos que van al concierto en CDMX

Te decimos todo lo que debes de saber sobre estos particulares objetos

Harry Styles
Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)
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Si tienes hijos que asistirán a un concierto de Harry Styles en la Ciudad de México, es probable que hayas escuchado el término “freebies” en conversaciones, videos o publicaciones en redes sociales.

Muchos padres se preguntan qué significa esta palabra, por qué es tan popular entre los jóvenes y si implica algún riesgo o gasto extra. Aquí te explicamos todo lo que debes saber para que acompañes a tus hijos en la experiencia de los conciertos.

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Los conciertos actuales han dejado de ser solo música en vivo. Hoy, la convivencia entre fans y la creatividad de la comunidad son una parte fundamental del evento. Por eso, es importante entender las nuevas dinámicas, especialmente si será la primera vez que tus hijos participan en este tipo de actividades.

feerbies harry styles -México- 1 agosto
Fans de Harry Styles prepararon sus freebies con antelación (Amisadai González)

¿Qué son los freebies y cómo funcionan?

Los freebies son pequeños obsequios que los fans preparan y reparten de manera gratuita antes o durante los conciertos. Su nombre viene del inglés “free”, es decir, gratis.

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Estos regalos pueden ser desde pulseras, pines, stickers, bolsitas con dulces, llaveros, donas para el cabello y hasta artículos más originales como pañuelos personalizados, condones, pantiprotectores y botones con frases o imágenes relacionadas con el artista.

A diferencia de la mercancía oficial, los freebies no se venden. La idea es compartirlos, intercambiarlos o regalarlos como muestra de amistad y pertenencia al fandom. “

Desde días antes de los conciertos de Harry Styles en CDMX, los fans se organizaron en redes para preparar sus propios freebies y ya comenzaron a intercambiarlos. En plataformas como X y TikTok aparecieron imágenes de bolsitas de pañuelos con la cara de Harry, pines con frases de canciones y hasta detalles personalizados con temática del tour.

feerbies harry styles -México- 1 agosto
Fans de Harry Styles prepararon sus freebies con antelación (Amisadai González)

¿Por qué los regalan y qué sentido tienen para los fans?

El objetivo de los freebies es fortalecer el sentido de comunidad y crear recuerdos únicos del concierto. Para muchos adolescentes, estos regalos son una manera de hacer amigos, romper el hielo en la espera antes de entrar al recinto y mostrar su creatividad.

La tradición de los freebies nació en el mundo del K-pop, pero pronto se extendió a otros fandoms internacionales, como el de Harry Styles.

En el caso de México, los fans han adaptado la dinámica con ingenio y entusiasmo. Los freebies pueden tener mensajes motivadores, chistes, versos de canciones o simplemente el nombre del tour y la fecha del concierto.

A veces, la emoción del intercambio es tan grande que incluso quienes no llevan freebies terminan recibiendo alguno, ya que muchos fans reparten de más para incluir a todos los asistentes.

Harry Styles en primer plano, con suéter amarillo y gafas. Fondo de escenario de concierto con pantallas de arcoíris. Pegatinas de guitarras, estrellas y entradas.
Un collage presenta a Harry Styles con un suéter amarillo y gafas, superpuesto sobre un escenario musical vibrante y luces de arcoíris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden los padres involucrarse o ayudar con los freebies?

Si tu hijo o hija quiere participar en la dinámica de los freebies para el concierto de Harry Styles, hay varias formas en las que puedes involucrarte:

  • Ayuda en la compra de los materiales: Muchas ideas de freebies son económicas y fáciles de hacer en casa, como pulseras de cuentas, stickers impresos, bolsitas con dulces o donas para el cabello.
  • Supervisa la elaboración: Es una oportunidad para convivir y asegurarte de que los obsequios sean apropiados y seguros para todos.
  • Motiva la creatividad: Puedes sugerir ideas originales, ayudar a buscar frases o imágenes, o proponer el uso de materiales reciclados y ecológicos.
  • Platica sobre los valores detrás del intercambio: Explica la importancia de compartir, respetar y cuidar a los demás en un evento masivo.

Algunos padres incluso acompañan a sus hijos a entregar los freebies o a los puntos de encuentro donde se organizan los intercambios, lo que también refuerza la seguridad y el acompañamiento durante el concierto.

La experiencia de los freebies puede ser una oportunidad para fomentar la convivencia y el trabajo en equipo, además de crear recuerdos especiales en familia.

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