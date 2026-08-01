¿Planeas viajar pronto? Estos son los destinos a los que puedes volar desde el AIFA

The logo of Felipe Angeles International Airport (AIFA) is displayed outside of it after the United States revoked approval for 13 Mexican airline routes and cancelled combined passenger and cargo flights, in Zumpango, Mexico, October 29, 2025. REUTERS/Henry Romero

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Durante las vacaciones de verano, muchas familias mexicanas buscan tomar un descanso y disfrutar de algún destino dentro del país.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ofrece una variedad de rutas para quienes buscan explorar diferentes rincones de México. Desde este aeropuerto, los pasajeros pueden elegir entre múltiples lugares nacionales, facilitando la conexión con playas, ciudades coloniales y centros turísticos de todas las entidades.

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Con la participación de aerolíneas como Mexicana, Viva Aerobus, Volaris, Aeroméxico y Aerus, este aeropuerto se consolida como un punto de partida estratégico para el turismo mexicano.

Rutas nacionales desde el AIFA

De acuerdo con la información del AIFA, estos son todos los destinos nacionales a los que los viajeros pueden volar desde la terminal aérea, ubicada en la zona de Santa Lucía, en los municipios de Zumpango, Tecámac y Nextlalpan en el Estado de México:

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Acapulco (Viva Aerobus)

Aguascalientes (Viva Aerobus)

Bajío (Aeroméxico)

Cancún (Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico)

Campeche (Aeroméxico)

Chetumal (Viva Aerobus)

Chihuahua (Viva Aerobus)

Ciudad Juárez (Viva Aerobus)

Ciudad Obregón (Aeroméxico)

Ciudad Victoria (Aeroméxico)

Culiacán (Viva Aerobus)

Durango (Aeroméxico)

Guadalajara (Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico)

Hermosillo (Aeroméxico)

Ixtepec (Aerus)

Huatulco (Viva Aerobus)

La Paz (Viva Aerobus)

Matamoros (Viva Aerobus)

Manzanillo (Viva Aerobus)

Mazatlán (Viva Aerobus)

Mérida (Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobus)

Monterrey (Aeroméxico, Viva Aerobus)

Nuevo Laredo (Aeroméxico)

Oaxaca (Viva Aerobus)

Palenque (Aeroméxico)

Puerto Escondido (Viva Aerobus)

Puerto Vallarta (Viva Aerobus, Aeroméxico)

Reynosa (Viva Aerobus)

Saltillo (Aeroméxico)

San José del Cabo (Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico)

San Luis Potosí (Aerus)

Tampico (Viva Aerobus)

Tepic (Viva Aerobus)

Tijuana (Volaris, Aeroméxico)

Torreón (Aeroméxico)

Tulum (Aeroméxico)

Tuxtla Gutiérrez (Viva Aerobus)

Veracruz (Aeroméxico)

Villahermosa (Aeroméxico)

Zihuatanejo (Viva Aerobus)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles conecta 39 ciudades mexicanas con vuelos directos operados por diversas aerolíneas nacionales, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis nuevos destinos desde el Felipe Ángeles refuerzan el turismo mexicano

Mexicana y Viva Aerobus anunciaron la apertura de seis nuevas rutas nacionales que conectan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con lugares clave como Chihuahua, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, León y Manzanillo.

Según la Secretaría de Turismo, estas conexiones comenzaron a operar en julio de 2026 y buscan fortalecer la conectividad aérea, además de impulsar el turismo y la economía en diversas regiones del país.

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La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora destacó que cada una representa oportunidades para que más personas conozcan la riqueza de los destinos nacionales, además de incentivar la actividad económica y la generación de empleos en las comunidades involucradas. Mexicana será responsable de las rutas a Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y León, mientras que Viva Aerobus atenderá la conexión con Manzanillo y la ruta estacional Monterrey-La Paz.

Al cierre de julio de este año, ya se han registrado 104 nuevas rutas aéreas en México, resultado de la colaboración entre autoridades y aerolíneas para posicionar al país como potencia turística. Estas acciones amplían las opciones de movilidad y facilitan el intercambio comercial y turístico a nivel nacional.

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