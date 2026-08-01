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Romina Hinojosa hace historia en el Tour de Francia Femenil 2026: ¿cómo le fue en su debut?

La pedalista del Lotto Intermarché Ladies formó parte del grupo de 147 corredoras que iniciaron la quinta edición de la competencia

(Captura de pantalla)
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Este sábado primero de agosto, Romina Hinojosa escribió una página inédita para el ciclismo mexicano al convertirse en la primera ciclista del país en disputar el Tour de Francia Femenino.

La tamaulipeca de 23 años tomó la salida de la Etapa 1 de la edición 2026, marcando un momento histórico para el deporte nacional.

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La pedalista del Lotto Intermarché Ladies formó parte del grupo de 147 corredoras que iniciaron la quinta edición de la competencia, una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo mundial, en una jornada que terminó con la victoria de la neerlandesa Lorena Wiebes, quien se quedó con el maillot amarillo.

Así terminó Romina Hinojosa en la Etapa 1

(@LeTourFemmes / X)

La primera etapa del Tour de Francia Femenino 2026 se disputó entre Lausanne y Lausanne, con un recorrido de 138 kilómetros que incluyó los ascensos a Côte de Châbles, Côte de Villars-le-Comte y Côte de Vulliens.

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Lorena Wiebes cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 11 segundos, resultado que le permitió colocarse como la primera líder de la clasificación general.

Por su parte, Romina Hinojosa concluyó la etapa a cuatro minutos de la ganadora (+04′00″), lejos de los puestos de honor, pero cumpliendo con éxito su esperado debut en la máxima competencia del ciclismo femenino.

¿Cuándo y dónde ver la Etapa 2 del Tour de Francia Femenino 2026?

(@LottoIntermarch / X)
(@LottoIntermarch / X)

La segunda etapa se disputará este domingo 2 de agosto, con un recorrido de 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra, en lo que será una nueva oportunidad para que la mexicana continúe sumando experiencia en su primera participación dentro del Tour.

En México, la competencia podrá seguirse a través de:

  • TV de paga: ESPN 3
  • Streaming: Disney+, IzziGo y Sky+.
  • Horario: 07:45 horas (tiempo del centro de México).

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