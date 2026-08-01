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Isabel Madow reaparece con 22 kilos menos y arremete contra quienes la llamaron gorda: mira cómo luce ahora

A sus 52 años, la famosa pidió no criticar cuerpos ajenos, pues no siempre se sabe qué hay detrás

isabel madow -México- 1 agosto
(Instagram)
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La presentadora Isabel Madow reapareció en un evento reciente junto a su grupo Bandoleras y lanzó un mensaje directo a quienes la criticaron por su peso.

En entrevista con Berenice Ortiz, la artista compartió que logró perder 22 kilos y aseguró que las críticas no le afectan, pues su prioridad siempre fue recuperar el bienestar.

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¿Cómo luce ahora Isabel Madow?

En la entrevista, Madow respondió a quienes la señalaron por su apariencia física. Contó que ahora pesa 62 kilos, después de haber alcanzado ochenta y cuatro.

“Veintidós kilos menos, ahí para que me sigan diciendo gorda”, dijo la conductora al medio Berenice Ortiz. Explicó que el cambio físico se debió a un tratamiento hormonal y a una mejor alimentación tras ser diagnosticada con un problema de salud.

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La también actriz detalló que el proceso para perder peso le tomó dos años.

isabel madow -México- 1 agosto
(Berenice ortiz/Youtube)

“Me arreglaron los estrógenos, las hormonas, fue un problema de salud”, señaló. Madow mencionó que durante este periodo sufrió bullying y críticas por su imagen, pero enfatizó que lo más relevante fue recuperar su salud: “No tanto por lo delgada, sino porque recuperé mi salud”.

El problema de salud y su mensaje a las mujeres

Isabel Madow relató que antes de bajar de peso padeció dolores corporales, cadera, anemia y otros síntomas causados por el desbalance hormonal.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cadera, me dio anemia, todo me pasó. Me costó dos años, de bullying y de muchas cosas, pero ya, bendito Dios, ya tengo mi peso sesenta y dos ahorita”, declaró en la entrevista.

La artista enfatizó que la crítica sobre el cuerpo ajeno es común y muchas veces injusta.

isabel madow
(ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM)

“Chicas, no me critiquen, porque todas las que me criticaron algún día van a tener mi edad y van a pasar por ahí y a ver cómo les va”, afirmó al medio Berenice Ortiz. Invitó a quienes enfrentan situaciones similares a priorizar la salud y buscar ayuda médica:

“No escuchen las críticas, vayan con un médico, échenle ganas, hagan ejercicio, quítense carbohidratos y azúcar en general, fritos, coman sano y todo regresa, sí se puede”.

La maternidad y la importancia de la salud

La conductora aseguró que su principal motivación fue su hijo.

“Yo veo a mi hijo y la verdad es que vale todo la pena. Tengo cincuenta y obviamente es un proceso hormonal que todos vamos a pasar por ahí”, compartió.

Insistió en que las críticas no le afectan y que prefiere enfocarse en su familia y trabajo: “Tengo muchas cosas más que preocuparme porque me digan gorda, ¿me entiendes? Tengo un hijo por quien luchar, soy una mami muy luchona, muy trabajadora”.

En 2017 la actriz reveló que hubo ocasiones que no le decían que tenía que desvestirse en vivo hasta que estaba a punto de salir en pantalla (Captura: Twitter @rochaperiodista)
En 2017 la actriz reveló que hubo ocasiones que no le decían que tenía que desvestirse en vivo hasta que estaba a punto de salir en pantalla (Captura: Twitter @rochaperiodista)

Madow también hizo un llamado para dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos: “Nadie debe opinar los cuerpos ajenos de nadie”. Agregó que muchas mujeres atraviesan problemas similares, como perimenopausia o enfermedades de la tiroides, y que el apoyo médico y emocional es fundamental para superar estas etapas.

“Siempre te van a criticar”: seguridad y autopercepción

Durante la conversación con Berenice Ortiz, Isabel Madow reflexionó sobre la presión social por la imagen: “Siempre te van a criticar, hagas lo que hagas. Que si tienes una arruga, que si ahora está flaca, ahora me van a decir: ‘Es que está muy flaca’”. Recalcó que lo más importante es aceptar el propio cuerpo y trabajar en la salud, no en complacer opiniones externas: “Uno tiene que amar su cuerpo, abrazarlo, tengas el peso que tengas”.

La artista remató con un mensaje para quienes la juzgan: “La gente no debería de opinar una preferencia sexual, un color de piel o los cuerpos ajenos”. Enfatizó que, aunque recibió maltrato y burlas, su seguridad y autoestima permanecieron intactas gracias a su familia y a su convicción de que la salud es prioridad.

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