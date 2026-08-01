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Cruz Azul vs Atlante EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

El campeón del futbol mexicano recibe a unos Potros invictos en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)
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El campeón del futbol mexicano vuelve a escena. Este sábado 1 de agosto, Cruz Azul afrontará su compromiso correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 cuando se mida al Atlante en el Estadio Azteca, en un duelo que enfrenta a dos equipos que han tenido un prometedor inicio de campeonato.

La Máquina buscará mantener su paso invicto y sumar su tercera victoria consecutiva para continuar entre los primeros lugares de la clasificación. El equipo celeste ha iniciado la defensa de su título con resultados positivos que han fortalecido la confianza del plantel dirigido por su cuerpo técnico.

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Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (X/ @LigaBBVAMX)
Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (X/ @LigaBBVAMX)

En su presentación dentro del certamen, Cruz Azul consiguió una valiosa victoria como visitante frente al Atlético de San Luis. Posteriormente, en su regreso al Estadio Banorte, derrotó 2-1 al Puebla, resultado que confirmó el buen momento que atraviesa el vigente monarca de la Liga MX.

Del otro lado estará un Atlante que también llega con argumentos para competir. Los Potros de Hierro comenzaron el semestre con una victoria en su visita al Necaxa y posteriormente rescataron un valioso empate frente al América, resultado que elevó el ánimo de la escuadra azulgrana antes de visitar nuevamente el Coloso de Santa Úrsula.

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Un historial ampliamente favorable para La Máquina

( X/ Cruz Azul)
( X/ Cruz Azul)

Los antecedentes recientes entre ambos clubes colocan a Cruz Azul como amplio favorito. La última ocasión en que se enfrentaron dentro de la Liga MX fue durante el Clausura 2014, cuando los cementeros firmaron una contundente goleada de 4-1.

Además, Atlante no derrota a Cruz Azul en el campeonato mexicano desde el Clausura 2011, torneo en el que consiguió una victoria por marcador de 3-0. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambas instituciones han favorecido de manera clara al conjunto celeste.

Incluso, tras aquel último triunfo azulgrana, los equipos coincidieron en cuatro compromisos correspondientes a la Copa MX, serie en la que Cruz Azul obtuvo tres victorias, mientras que el otro encuentro concluyó con empate.

Un partido con mucho en juego

(X / Atlante FC)
(X / Atlante FC)

Aunque apenas se disputa la tercera jornada del campeonato, el compromiso representa una oportunidad importante para ambos clubes. Cruz Azul intentará confirmar que sigue siendo uno de los principales candidatos al título, mientras que Atlante buscará demostrar que puede competir de tú a tú con los equipos más fuertes del futbol mexicano.

Los Potros también tienen la misión de romper una larga racha sin vencer a los cementeros, una estadística que ya supera los 15 años en partidos de Liga MX.

(X / Atlante FC)
(X / Atlante FC)

El encuentro entre Cruz Azul y Atlante se disputará este sábado 1 de agosto a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX, donde los aficionados podrán seguir uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Apertura 2026.

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