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El patrimonio más importante no es el que construyes, es el que logras conservar

Hacerse de un patrimonio requiere disciplina, trabajo y visión; sin embargo, pocas personas se preguntan qué ocurrirá con todo lo que han construido cuando ya no puedan tomar decisiones

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Hace unas semanas, durante una reunión con un cliente, le hice una pregunta que no esperaba. Lo sé porque, al final, me dijo que se le había quedado dando vueltas en la cabeza. No le pregunté cuánto había ganado durante el último año. Tampoco cuánto tenía invertido ni cuál era el rendimiento de su patrimonio.

La pregunta era muy sencilla: “Si mañana tú ya no pudieras tomar decisiones, ¿tu familia sabría exactamente qué hacer?”. Sin embargo, cada vez que la planteo, la conversación cambia por completo.

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Cuando se la hice a este cliente, después de unos segundos de silencio, comenzó a responder con dudas: “Mi esposa sabe algunas cosas y mis hijos conocen una parte, pero ni yo lo sé con exactitud. Creo que los documentos están en un cajón y no sé si mi contador sabría orientarlos”.

Este escenario nos permite entender que el verdadero riesgo no está en el patrimonio, sino en la falta de preparación, de una estrategia y de comunicación.

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Durante años hemos aprendido a medir el éxito financiero por lo que somos capaces de acumular: una casa, un negocio, inversiones o propiedades. Sin embargo, la pregunta que debería dirigir nuestras decisiones es otra: ¿qué tan preparado está mi patrimonio para seguir cuidando a mi familia cuando yo ya no pueda hacerlo?

Conservar la riqueza requiere estrategia

Construir riqueza requiere esfuerzo, pero conservarla exige estrategia. Para lograr que trascienda es necesario generar conversaciones que casi siempre preferimos posponer.

La protección del patrimonio requiere organización, comunicación familiar y una estrategia que permita conservarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones
La protección del patrimonio requiere organización, comunicación familiar y una estrategia que permita conservarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones

Tenemos que hablar sobre el testamento, compartir información patrimonial, definir quién tomará las decisiones, explicar cómo funciona un negocio familiar y documentar aquello que hoy solo existe en nuestra memoria.

Como muchas personas creen que estos asuntos están relacionados exclusivamente con la muerte, prefieren no abordarlos.

Yo pienso que no se trata de hablar sobre la muerte, sino de asumir una responsabilidad, porque el patrimonio nunca ha sido únicamente dinero.

El patrimonio también es el tiempo que dedicamos a construir una empresa, los sacrificios que hicimos para comprar una casa, los años invertidos en formar un equipo de trabajo y las decisiones que permitieron que una familia viviera con tranquilidad.

Todo eso merece algo más que buenas intenciones: merece un plan, un camino trazado con dos o tres opciones definidas. He visto a familias perder años en conflictos que pudieron evitarse mediante una conversación incómoda, pero oportuna.

También he visto patrimonios sólidos debilitarse porque nadie sabía por dónde empezar cuando la persona que tomaba todas las decisiones ya no estaba. Por el contrario, he conocido familias que atravesaron momentos difíciles con serenidad porque existían orden, comunicación y una estrategia clara.

La protección del patrimonio requiere organización, comunicación familiar y una estrategia que permita conservarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones
La protección del patrimonio requiere organización, comunicación familiar y una estrategia que permita conservarlo y transmitirlo a las siguientes generaciones

La diferencia entre riqueza y legado

La diferencia entre esos dos escenarios no siempre está en el tamaño del patrimonio, sino en la calidad de su preparación. Quizá por eso he llegado a una conclusión que cada día cobra más sentido para mí.

La verdadera tranquilidad financiera no aparece cuando acumulamos más bienes, sino cuando sabemos que aquello que construimos podrá seguir protegiendo a quienes más amamos, incluso cuando ya no estemos para administrarlo.

Ahora tengo la certeza de que construir un patrimonio habla de éxito, pero prepararlo para trascender habla de visión. Al final, esa es la diferencia entre tener riqueza y construir un verdadero legado.

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