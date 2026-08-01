El influencer “Soy el May” denuncia presunta negligencia que dejó a su esposa sin poder ver ni caminar

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Soy El May denuncia que su esposa quedó ciega y parapléjica tras dar a luz en un hospital privado de la Ciudad de México, donde permanece internada hace más de 40 días en medio de presuntas irregularidades médicas.

María Fernanda, conocida en redes sociales como Mafer, dio a luz el 6 de junio en una clínica privada de la Ciudad de México. El parto transcurrió sin complicaciones, según relató su esposo, el creador de contenido Brandon Hernández, cuyo nombre en redes es Soy El May. Horas después, el estado de la joven cambió de forma drástica.

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De acuerdo con la versión de Hernández y la información difundida por la familia en una campaña de GoFundMe, durante el parto Mafer habría presentado una reacción alérgica a un medicamento que derivó en un paro cardíaco y una falla pulmonar. Estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente por el hospital ni por ningún organismo de salud.

“Mi esposa está entrando en una crisis de ansiedad. No nos están explicando qué medicamentos le están dando. Ella dice que no ve” (Composición fotográfica/soyelmay1/TikTok)

Coma, pérdida de visión y paraplejia

Tras el parto, la joven permaneció en coma durante parte de su hospitalización y desarrolló complicaciones que le impidieron ver y caminar. Al momento de la publicación de este artículo, Mafer ya habría salido del estado de coma, pero continúa sin recuperar la vista y permanece con una condición de paraplejia.

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“Mi esposa está entrando en una crisis de ansiedad. No nos están explicando qué medicamentos le están dando. Ella dice que no ve”, declaró Hernández en un video difundido en redes sociales.

Hernández también afirmó que, mientras Mafer permanecía en terapia intensiva, el nosocomio no permitió el ingreso de médicos externos (@soyelmay1/TikTok)

Denuncias de irregularidades en la atención

El influencer acusó que el personal médico no le proporcionó información clara sobre el tratamiento ni sobre los medicamentos administrados a su esposa. Señaló además que procedimientos como una resonancia magnética se retrasaron por una presunta falta de insumos en el hospital.

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Hernández también afirmó que, mientras Mafer permanecía en terapia intensiva, el nosocomio no permitió el ingreso de médicos externos para obtener una segunda opinión sobre su estado de salud.

Deuda millonaria y posibles acciones legales

Ante la falta de respuestas, Hernández anunció que recibió asesoría legal y evalúa emprender acciones contra el hospital. (@soyelmay1/TikTok)

En una entrevista con TVNotas, el creador de contenido informó que la cuenta hospitalaria asciende a 3 millones 800 mil pesos. Para hacer frente a esos gastos, la familia abrió una campaña de recaudación en GoFundMe.

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Ante la falta de respuestas, Hernández anunció que recibió asesoría legal y evalúa emprender acciones contra el hospital. También consideró convocar a una manifestación pública para exigir que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en el deterioro de salud de su esposa.

Hasta la fecha no se ha confirmado públicamente la apertura de una investigación formal ni existe una resolución que acredite responsabilidad médica por parte del centro hospitalario.

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¿Quién es “Soy el May”?

Su esposa, María Fernanda Rodríguez, de 30 años, también es creadora de contenido y ganó popularidad junto a él. (@soyelmay1/TikTok)

Brandon Hernández es un creador de contenido y emprendedor colombiano de 26 años radicado en México. Construyó su comunidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido sobre negocios, importaciones y vida personal bajo el nombre Soy El May.

Su esposa, María Fernanda Rodríguez, de 30 años, también es creadora de contenido y ganó popularidad junto a él. Ambos cuentan con tiendas físicas en la Ciudad de México donde comercializan productos de marcas colombianas, entre ellos bolsas, cobijas, cosméticos y mochilas.

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El caso se volvió tendencia en redes sociales luego de que Hernández difundiera videos relatando las complicaciones de salud de Mafer. La denuncia pública movilizó a miles de seguidores de la pareja, quienes respondieron con muestras de apoyo en las distintas plataformas donde ambos tienen presencia.

Fiscalía, amparo y el cierre de la CONAMED

El caso escaló a instancias judiciales. Hernández informó que la jefa de todas las fiscalías intervino y ordenó la revisión del expediente. La familia también obtuvo un amparo judicial para garantizar que Mafer continúe recibiendo atención médica mientras avanza el proceso.

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El influencer reveló además que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) cerró el caso el 20 de julio, decisión que calificó públicamente de “rara”. El hospital, ubicado en la zona de Chapultepec, no ha emitido ningún posicionamiento sobre las acusaciones.

Recaudación con meta lejana y una bebé recién nacida

La campaña abierta en GoFundMe fija una meta de 1.5 millones de pesos. Al cierre de las fuentes consultadas, la recaudación alcanzaba 257,134 pesos. Hernández aclaró que los fondos se destinan tanto a los gastos médicos de Mafer como a los honorarios legales y al cuidado de su hija recién nacida.

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La bebé, a quien la pareja nombró María Victoria, nació en buen estado de salud. Mafer, en tanto, permanece con traqueostomía, condición que complica un posible traslado a otro centro hospitalario o a su domicilio.