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Cachirula, Loojan y Alemán darán concierto gratis en Iztapalapa: esta es la cartelera completa y los horarios

La jornada juvenil se realiza este 15 de agosto en el Deportivo Francisco I. Madero con acceso libre, elenco de más de diez artistas y propuestas de cultura y arte urbano

Un collage muestra a un hombre con jersey de béisbol y pañuelo, dos cantantes en concierto, una bandera de México y una mujer con cabello rojo.
Cachirula, Loojan y Alemán darán concierto gratis en Iztapalapa el próximo 15 de agosto en el marco del festival “Iztapalapa es así: Juventudes que Transforman” (@mxalemanmx/Loojanmusic/Cachirula Instagram)
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Tres de las figuras emergentes más sobresalientes de la escena urbana en México tendrán una presentación muy especial: Cachirula, Loojan y Alemán darán concierto gratis en Iztapalapa el próximo 15 de agosto en el marco del festival “Iztapalapa es así: Juventudes que Transforman”.

El evento gratuito es organizado por la Alcaldía Iztapalapa que reunirá cinco horas de reguetón y hip hop, con una amplia cartelera.

La cita del festival arranca a las 10:00 y cierra a las 15:00 horas en el Deportivo Francisco I. Madero, ubicado en Avenida Telecomunicaciones, entre Prolongación Plutarco Elías Calles y Calle 3, colonia Chinampac de Juárez.

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Cahirula y Loojan sorprendieron con su presentación en Coachella (@loojanmusic @cachirula/Instagram)

Cartelera completa del festival

Cachirula & Loojan y Alemán encabezan un elenco de más de diez artistas del género urbano. Los acompañan Chino El Gorila, Michael G, Nando Rodríguez, Aexx, Yancko, Rytch Coins, Hip Hop por la Paz y Nasty Dynasty.

La alcaldía describió el evento como “un punto de encuentro entre la música, la cultura y el arte urbano”, con propuestas de distintos géneros dentro del espectro del hip hop y el reguetón nacional.

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Póster de evento 'Iztapalapa es así' en fondo morado. Incluye fotos de Cachirula & Loojan y Alemán, así como fechas, lugar y actividades
Un cartel anuncia el festival cultural y musical 'Iztapalapa es así', con presentaciones de Cachirula, Loojan y Alemán en la Alcaldía Iztapalapa. (@cachirula @loojanmusic @alcaldia_Iztapalapa/Redes Sociales)

Quiénes son Cachirula y Loojan

Joven con cabello rojizo, flequillo, gafas, chaqueta de cuero negra y camiseta negra. Fondo de pared de azulejos claros
Karla Julieta Sánchez García, conocida artísticamente como Cachirula, nació en la Ciudad de México en 2001. Comenzó a producir música de forma autodidacta a los 16 años (@cachirula/Redes Sociales)

Karla Julieta Sánchez García, conocida artísticamente como Cachirula, nació en la Ciudad de México en 2001. Comenzó a producir música de forma autodidacta a los 16 años a través de SoundCloud, en una escena urbana donde las mujeres productoras eran prácticamente inexistentes.

A los 18 años dio el salto como DJ en fiestas y eventos, fusionando reguetón con música electrónica. Esa etapa la llevó a colaborar con Eder Ulises Luján, conocido como Loojan, quien también comenzó en la música electrónica desde los 12 años, influenciado por su tía DJ.

Juntos lanzaron “Beiby”, el sencillo que cambió sus carreras. El tema superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales y su remix con El Malilla los posicionó como referentes del llamado reguetón mexa.

El proyecto Sexolandia y el salto internacional

Dos fotografías de un hombre y una mujer junto a un grupo de personas posando frente a un trailer blanco. Hay un cartel con el nombre Cachirula
Loojan reveló en entrevista con Infobae que estuvo a punto de abandonar la música antes de crear “Beiby”: “Llegué a un punto en el que todo me iba mal, pensé en dejarlo. Esa colaboración me cambió la vida”. (@cachirula @loojanmusic/Redes Sociales)

Bajo el proyecto Sexolandia, el dúo lanzó su primer álbum en 2024 y su segunda entrega, Sexolandia 2, en agosto de 2025. Este último acumuló discos de oro y platino, según informó Amexi.

Loojan reveló en entrevista con Infobae que estuvo a punto de abandonar la música antes de crear “Beiby”: “Llegué a un punto en el que todo me iba mal, pensé en dejarlo. Esa colaboración me cambió la vida”, declaró.

El crecimiento del dúo fue completamente independiente, sin respaldo de sellos discográficos comerciales. En 2026 fueron confirmados en la cartelera del Festival Coachella, uno de los eventos musicales más grandes del mundo.

La trayectoria de Alemán, el otro pilar del festival

Érick Raúl Alemán Ramírez nació el 20 de febrero de 1990 en Los Cabos, Baja California Sur. Inició su carrera a los 14 años en el grupo 2 Rimas junto a MC King, que luego se convirtió en Doble Rima al incorporar al DJ Phat.

Su debut solista llegó en 2014 con el álbum Pase de Abordar, bajo el sello Homegrown Entertainment. Cuatro años después, Eclipse (2018) lo proyectó internacionalmente con colaboraciones de C. Tangana, Kidd Keo y Akapellah, y una gira por México, Chile, Argentina y España.

En 2021 lanzó Huracán, con participaciones de Snoop Dogg y Cypress Hill, entre otros. Dos años después, la revista Forbes lo incluyó en su lista “Mexican Power” junto a Peso Pluma y Danna Paola. Su discografía más reciente incluye De Vuelta a las Andadas (2025) y Mi Droga (2026).

Qué más habrá además de los conciertos

El programa va más allá de la música. El festival incluirá graffiti, BMX y skate, además de exhibiciones de autos low rider, motos y tuning.

También habrá una zona de barbería y un área de barras para quienes quieran mostrar fuerza y habilidad física.

Cómo llegar al Deportivo Francisco I. Madero

La estación de Metro más cercana es Tepalcates, de la Línea A. Desde ahí, el acceso al deportivo requiere caminar aproximadamente un kilómetro.

El ingreso al festival es totalmente gratuito y no requiere registro previo según la información difundida por la alcaldía.

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