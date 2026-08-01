Noroña recuerda cuando ‘el chupacabras’ fue noticia nacional para defender lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

CIUDAD DE MÉXICO, 08OCTUBRE2025.- Gerardo Fernández Noroña durante sesión en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Guardar

La consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha generado una serie de confrontaciones entre el gobierno federal, políticos de oposición, periodistas y comunicadores.

A esto, se sumó el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien no solo defendió los lineamientos impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que incluso, recordó cuando la historia de ‘El Chupacabras’ fue noticia nacional.

PUBLICIDAD

En su podcast ‘La Videocharla’, el expresidente del Senado respaldó que entre los lineamientos para los medios de comunicación se encuentre que las personas puedan pedir que se modifique la información cuando afecte su imagen, como parte del derecho de réplica.

Esto último ha sido criticado por políticos y representantes de la industria de la comunicación, al señalar una ambigüedad o imprecisión sobre lo que se consideraría información falsa y quién lo determinaría.

PUBLICIDAD

En este sentido, recordó cuando en 1996 diversas televisoras de alto nivel difundieron como noticia ‘El Chupacabras’, al cual en ese entonces describieron como un animal y hasta como un “extraterrestre”, que atacaba a cabras, gatos y perros en México, Puerto Rico y Estados Unidos.

Noroña mostró un fragmento de cuando el periodista Javier Alatorre informó que presuntamente se reportaron ataques del chupacabras en 11 estados de México, como Baja California, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Querétaro y Jalisco, donde “diariamente” surgían casos de “animales muertos”.

PUBLICIDAD

En la información que que mostró en esa ocasión el famoso comunicador, se dijo que la criatura succionaba la sangre de las cabras y se comía a animales pequeños; asimismo, se especuló que atacaba por las noches y solo se difundieron dibujos sobre la supuesta apariencia física.

Dicho ‘reportaje’ generó histeria colectiva, a pesar de que nunca se comprobó su existencia y hasta el momento, se le conoce como una leyenda urbana y un episodio curioso en la historia del país.

PUBLICIDAD

No obstante, el senador relacionó los presuntos ataques del chupacabras con la crisis económica que se vivió en ese año con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), con el expresidente priista, Ernesto Zedillo.

“En el marco de esa lucha, un día presentaron que había aparecido ‘El Chupacabras’. ¿Qué es eso? Un animal que como vampiro se chupaba la sangre de las cabras y ahí aparecían muertas y que empezó a aparecer en todos, en un montón de estados de la República", dijo.

PUBLICIDAD

Consulta sobre nuevos lineamientos para medios: ¿En qué consisten?

En julio pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, en cumplimiento a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en julio de 2025.

El 28 de julio, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó los lineamientos en la conferencia matutina junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, y se abrió una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.

PUBLICIDAD

Los lineamientos aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a programadoras comerciales, públicas y sociales.

Las obligaciones principales para los medios incluyen contar con un código de ética que incorpore los derechos de las audiencias, criterios editoriales, mecanismos para designar defensores de audiencia y procedimientos de queja.

PUBLICIDAD

Es obligatorio designar al menos una persona defensora de las audiencias, quien debe ser imparcial y no tener conflicto de interés; en radios y televisoras comunitarias, la persona defensora debe provenir de la misma comunidad.

Los medios deben distinguir con claridad entre noticias, opiniones y publicidad, mediante mensajes en pantalla, cortinillas o plecas; garantizar el derecho de réplica; incorporar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y no difundir información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual.

PUBLICIDAD

El mecanismo de quejas inicia ante la defensoría del propio medio y puede escalar a la CRT, que en casos extremos puede imponer sanciones económicas de hasta 1% de los ingresos anuales.

Oposición e industria advierten riesgos de discrecionalidad y censura

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó respaldo al objetivo de proteger a las audiencias, pero señaló preocupaciones sobre ambigüedad y discrecionalidad en los lineamientos, la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, el nivel de subordinación del defensor de audiencia a la CRT, el alcance de las sanciones y el riesgo de quejas anónimas.

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED) consideró que la regulación puede vulnerar el artículo 6 constitucional y fomentar la autocensura.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió definir si los lineamientos aplican a conferencias como la mañanera y garantizar que no se conviertan en un mecanismo de censura.

El gobierno, a través de Claudia Sheinbaum y Luisa Alcalde, argumentó que los lineamientos derivan de la ley, fueron emitidos por la CRT y tienen como objetivo fortalecer la autorregulación y proteger los derechos de las audiencias.

Sostuvo que las multas son el último recurso y que el proceso de consulta pública permite la incorporación de observaciones de todos los sectores.

Los lineamientos solo aplican a radio y televisión y no afectan a prensa escrita ni portales digitales.

La consulta pública estará abierta hasta el 21 de agosto para recibir propuestas y comentarios de la ciudadanía, concesionarios y organizaciones.