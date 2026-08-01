Luis Carrera: El trotamundos que le dio una medalla a México

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En el deporte de alto rendimiento existen decisiones que parecen incomprensibles. Mientras muchos golfistas mexicanos buscan abrirse camino en Estados Unidos, Luis Carrera tomó una ruta completamente distinta.

Apostó por irse a África, lejos de los reflectores, de la comodidad de estar en casa y de los circuitos que suelen acaparar la atención. Fue una decisión arriesgada. También fue la correcta.

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Una apuesta arriesgada que rindió frutos

Nacido en el Estado de México y formado en el Club de Golf La Hacienda, Carrera entendió que el camino al éxito no siempre es el más popular. Se mudó a un país, una cultura y un circuito completamente diferentes para construir su carrera desde cero. El sacrificio tuvo recompensa casi de inmediato.

En su primera temporada en el Sunshine Tour no solo fue nombrado Novato del Año, sino que hizo historia al convertirse en el primer jugador en ganar la Escuela de Clasificación del circuito y después conquistar los dos primeros torneos de la temporada. Cerró el año con tres victorias, un logro reservado para muy pocos y una demostración de que su talento está listo para competir al más alto nivel.

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Ese crecimiento también quedó reflejado cuando vistió los colores de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En un torneo donde la presión de representar a tu país suele ser tan grande como la exigencia deportiva, Carrera respondió con una actuación sobresaliente para conquistar la medalla de plata.

Su crecimiento, sin embargo, no comenzó en África. Antes ya había dejado muestras de su enorme potencial con su victoria en el Canadian Men’s Amateur Championship 2022 y el subcampeonato del Latin America Amateur Championship 2023, dos resultados que anticipaban que su despegue era cuestión de tiempo.

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Hoy, Luis Carrera ya es el quinto mejor mexicano en el Ranking Mundial de Golf, únicamente por detrás de Carlos Ortiz, Abraham Ancer, Emilio González y Álvaro Ortiz. Eso significa que se ha metido de lleno en la carrera por representar a México en los Juegos Olímpicos.

Todavía faltan dos años para Los Ángeles 2028, pero el mensaje es claro: México tiene un nuevo golfista llamando a la puerta. Y si algo ha demostrado Luis Carrera es que no le asusta tomar el camino más difícil para alcanzar sus sueños.

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