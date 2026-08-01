Asesinan a mujer trans de 18 años en Iguala; colectivo reporta seis crímenes de odio en Guerrero durante 2026

Una cinta de acordonamiento policial cruza un camino de terracería solitario a las afueras de una ciudad mexicana, con montañas al fondo bajo la luz del atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alexa Bernabé Valadez, de 18 años, fue asesinada con un arma punzocortante la tarde del jueves 30 de julio en un camino de terracería de la colonia Loma del Zapatero, al poniente de Iguala, Guerrero. El crimen ocurrió alrededor de las 17:00 horas, en una zona despoblada, después de que la joven acudió a un encuentro con otra persona a bordo de su motoneta.

El Colectivo LGBT+ Orgullo Guerrero documentó que este homicidio es el sexto cometido contra personas de la diversidad sexual en la entidad durante 2026. La organización contabiliza 56 personas LGBT+ asesinadas en Guerrero entre 2016 y 2026.

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El crimen en la calle Barranca 8, colonia Loma del Zapatero

La víctima fue localizada sin vida en la calle de terracería Barranca 8, entre la colonia Loma del Zapatero y el asentamiento Monte Horé. Esa zona colinda con el paraje La Joya, área donde a principios de 2014 se registraron los primeros hallazgos masivos de fosas clandestinas en la parte baja del Cerro Gordo.

El cuerpo de Alexa presentaba heridas de arma de filo en el cuello, la espalda y la axila izquierda. Las lesiones le produjeron una hemorragia que le causó la muerte antes de que los paramédicos pudieran auxiliarla.

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A mitad de la calle fueron hallados un par de huaraches de la víctima, junto con manchas de sangre que marcaron el punto donde pudo iniciar la agresión. El cuerpo fue localizado aproximadamente a 100 metros de ese sitio, lo que llevó a las autoridades a presumir que Alexa intentó alejarse de su agresor.

Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los familiares de la joven informaron a las autoridades que Alexa se había citado con otra persona y salió de su domicilio en una motoneta. El vehículo no fue localizado en la zona del crimen.

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La última llamada de Alexa y la respuesta de las autoridades

Fue la propia Alexa quien se comunicó por teléfono con sus familiares para reportar que había sido agredida y pedir auxilio. Al llegar al lugar, sus parientes la encontraron sin vida.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio acudieron efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la Policía Ministerial y peritos forenses. Los paramédicos de Protección Civil Municipal también llegaron, pero confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

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La calle fue acordonada por las corporaciones presentes y los peritos se hicieron cargo de las diligencias. El cuerpo de Alexa fue trasladado a la morgue de Chilpancingo.

Hasta la publicación de este artículo, las autoridades no informaron sobre detenidos ni dieron a conocer avances en la investigación.

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis homicidios de personas LGBT+ en Guerrero durante 2026

El Colectivo LGBT+ Orgullo Guerrero documentó los seis crímenes registrados en la entidad a lo largo de este año. La lista incluye a Ares Navarrete, el 8 de febrero en El Ocotito, municipio de Chilpancingo; José Alberto Gálvez, el 14 de marzo en Marquelia; Estrella Vázquez Cruz, el 28 de marzo en Azoyú; David Efraín Vélez Solache, el 4 de junio en Chilpancingo; Sael Silva Cisneros, el 5 de junio en Cuajinicuilapa; y Axel Oswaldo Bernabé Valadez, el 30 de julio en Iguala.

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La organización exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno una investigación “pronta, diligente y con perspectiva de derechos humanos” para esclarecer el crimen. También demandó que se sancione a los responsables y que el caso no quede impune.

“Ni una vida más arrebatada por el odio y los prejuicios”, expresó el colectivo en un pronunciamiento público. El organismo también pidió que la indagatoria se conduzca con perspectiva de género.

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El colectivo señaló que el crimen de Alexa eleva a 56 el total de personas de la diversidad sexual asesinadas en Guerrero en la última década. La cifra abarca el periodo comprendido entre 2016 y 2026.