La certera amenaza de Kenia López Rabadán contra Morena: “Recuperaremos todo lo que ha destruido”

Kenia López Rabadán aseguró que, junto con la oposición, recuperarán lo que Morena destruyó en tres años de gobierno (Foto: PAN)

La Cámara de Senadores le otorgó un reconocimiento al reconocido entrenador de box Eddy Reynoso por su amplia trayectoria en este deporte y por su empeño en la formación de enormes talentos, como Saúl “Canelo” Álvarez, quien también estuvo presente en la ceremonia.

A pesar de que Reynoso fue el homenajeado, el mejor libra por libra de estos momentos robó miradas, ovaciones y muchas fotografías entre los legisladores, los cuales olvidaron por un momento sus diferencias para conversar y pedirle un saludo al pugilista mexicano.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera; El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal; Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez fueron algunos de los legisladores que se rindieron ante el “Canelo”.

Otra legisladora que también se sumó a los elogios fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, quien compartió un video en sus redes sociales en el que se le observa en una sala aparte junto a Ricardo Monreal y Saúl Álvarez. “¡Aquí con el Canelo! Un saludo desde el Senado”, escribió la senadora.

Saúl "Canelo" Álvarez robó miradas y reflectores en su visita al Senado (Foto: Twitter/@senadomexicano)

Sin embargo, López Rabadán no dejó pasar la oportunidad de esta inolvidable visita para amenazar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los guantes de box puestos.

Por medio de su cuenta de Twitter, publicó una fotografía acompañada del duro mensaje con el que recordó su paso en el senado y sus “batallas” que libra a diario con la oposición, la cual, aseguró, recuperará lo que Morena ha destruido en tres años.

“Hoy me puse los guantes, pero en la pelea llevo 3 años desde el Senado, defendiendo con todo a los mexicanos. ¡A diario damos la batalla! Nuestro reto como oposición es recuperar todo lo que MORENA ha destruido. ¡Aún hay esperanza para México!”, escribió.

En los comentarios usuarios de redes sociales respaldaron sus intenciones y aseguraron que confían en ella para cumplir con lo dicho. “Senadora confío en usted y en su poder de persuasión. Me alientan sus palabras, no baje la guardia”, compartieron.

Ante estos mensajes de apoyo, López Rabadán señaló que seguirá defendiendo a los mexicanos desde el senado y agradeció muchas de las muestras de cariño publicadas por sus seguidores.

La senadora panistas amenazó a Morena desde el Senado de la República (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Cabe recordar que, junto con Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán es una de las voces más críticas contra el gobierno federal desde el Senado de la República, a tal grado que el grupo parlamentario del PAN le permitió realizar una “contramañanera” con la que desmiente los dichos de AMLO en su conferencia matutina diaria.

Con esta intención de frenar la Cuarta Transformación (4T) en México, la panista arremete, prácticamente diario, contra los dichos y acciones de los funcionarios y militantes de este movimiento político.

Su más reciente señalamiento fue contra la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal 2022 (PEF 2022), el cual dijo, sólo trajo desventajas para la salud, seguridad y la inversión, ya que responde a las necesidades del presidente de la República y no a las peticiones del país.

“El Presupuesto aprobado: No fortalece al sector salud No fortalece la seguridad No fomenta el empleo No fomenta la inversión Pero en lo que sí se invierte es en los caprichos del Presidente: PEMEX y CFE, dos empresas obsoletas y contaminantes”, escribió en redes sociales.

