“Diego Fernández de Cevallos quemó las boletas”: así rememoró Bartlett las elecciones de 1988

Manuel Bartlett es uno de los políticos más recordados de los ochenta, pues además de ser secretario de Gobernación, ha sido señalado como el culpable detrás de la presunta “caída del sistema” que culminó en la victoria de Carlos Salinas de Gortari.

A través de una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado del programa Los Periodistas de SinEmbargo, el ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recordó las polémicas elecciones mexicanas de 1988, donde se le acusa de haber contribuido a la victoria de Carlos Salinas de Gortari con la polémica “caída del sistema”.

Sin embargo, rememoró que fue precisamente Diego Fernández de Cevallos, mejor conocido como “El Jefe Diego”, quien supuestamente participó en una quema de boletas en el Colegio Electoral, y dijo, es la razón por la que nunca se sabrá realmente el resultado final.

“¿Quién quemó las boletas? Fernández de Cevallos. Las que tenían los resultados que se fueron a contar al Colegio Electoral, no en Gobernación el día de la elección, no; ahí fue en dónde se declaró presidente con el apoyo del PAN y han gobernado juntos a partir de entonces. Entonces, la caída del sistema es una frase ridícula de Fernández de Cevallos, que salió a criticarme ahora cuando él fue el que quemó las boletas. ¿Por qué quemó las boletas Fernández de Cevallos? Pues, ahí con Salinas se puso de acuerdo”, expresó Bartlett Díaz.

Es por esto que considera que la “caída del sistema” es “una frase ridícula” e inventada por “El Jefe Diego”, quien presuntamente se hizo rico cuando comenzó el régimen Salinista.

Según relató Bartlett, fue un acuerdo directamente con Carlos Salinas de Gortari; y desde entonces, consideró, han gobernado juntos el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.

“Hay un movimiento de Clouthier, el panista, un movimiento para exigir que no se permita la presidencia de Salinas. Los dueños del PAN mandaron llamar a esos y les dijeron: ‘no van a estar en contra de eso, porque no vamos a aceptar que si echan abajo la candidatura de Salinas, gana Cárdenas y nosotros no lo queremos’, y se alinea el PAN con Salinas!”, aseguró.

Qué pasó en 1988

Bartlett fue uno de los principales protagonistas de los últimos gobiernos del PRI en el siglo pasado: fue secretario general durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid.

En aquel entonces, su dependencia regía la Comisión Federal Electoral, que se encargaba de realizar las elecciones en el país y que en 1988, se volvería una pieza clave para definir uno de los comicios más controvertidos de la historia.

En aquel año, la oposición lucía más fuerte que nunca. El candidato del llamado Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aglutinaba todas las fuerzas de izquierda que buscaban, después de varias décadas de gobierno del PRI, ganar por primera vez unas elecciones.

El PRI postuló al economista Carlos Salinas de Gortari. La elección fue muy cerrada y estuvo marcada por las acusaciones de fraude e ilegalidad. Aquel 6 de julio, día de las elecciones, Cárdenas lideraba con cierta comodidad a Salinas con poco más de la mitad de las casillas computadas.

Entonces ocurrió uno de los momentos más célebres e infaustos de las últimas décadas en la política mexicana: la caída del sistema del conteo dejó de informar minuto a minuto. Horas después, se restablecería el servicio, con el cambio en la tendencia: era Salinas, el candidato oficialista, quien se encontraba a la cabeza de los votos.

