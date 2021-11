“Es otra toma de pelo a la gente”: Marko Cortés aseguró que no pasará la reforma eléctrica de AMLO

La tarde de este miércoles 17 de noviembre, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su propuesta de reforma eléctrica.

Por medio de una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el líder del blanquiazul en San Lázaro, Jorge Romero, así como el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, indicó que las reformas del mandatario no pasaran debido a que existe “unión” entre los cuadros opositores.

“La unidad mostrada por la coalición legislativa en el debate del Presupuesto es una señal clara de que el gobierno de Morena no podrá sacar adelante sus contrarreformas como la energética”, sentenció Cortés Mendoza.

No obstante, señaló que su partido presentará una reforma que tendrá como eje central el promover la competencia, mejores precios y una mejora visible en el servicio que provenga del Estado.

“(La reforma eléctrica) es otra tomada de pelo, es más atole con el dedo a la gente, tratarlos de manipular y nosotros decimos con total claridad, Acción Nacional va por una reforma energética que no contamine, que será renovable, de energías limpias y que la gente pague menos. Acción Nacional no va por empoderar más a Manuel Bartlett, no va por hacer un monopolio la Comisión Federal de Electricidad para que le pueda cobrar a la gente lo que sea”