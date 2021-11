No habría cierres en CDMX por cuarta ola de Covid: Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que sólo se incentivará el uso de cubrebocas ante la cuarta ola de Covid EFE/José Pazos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum habló en una conferencia de prensa acerca de la probable cuarta ola de contagios de Covid-19 en la entidad después de que el subsecretario de salud Hugo López Gatell advirtiera que la temporada invernal podría traer consigo un aumento en el número de casos.

Sheinbaum negó que se tenga planeado tomar las mismas medidas que en las anteriores olas de contagios, pues no se suspenderán actividades en la ciudad, simplemente se pedirá a la ciudadanía que se coloque el cubrebocas.

“Si inicia una cuarta ola pues iniciaremos una campaña para que la gente regresara a utilizar el cubrebocas, ya no todos lo están usando, y medidas de sana distancia, pero no tenemos pensado de ninguna manera cerrar actividades como fue en las olas anteriores”, dijo la jefa de Gobierno en una conferencia de prensa.

Asimismo, recordó que la mayoría de las personas en la ciudad ya se encuentran vacunadas en contra del virus, por lo que el repunte de contagios no sería tan grave como en meses anteriores, pues también se cuenta con una mejor infraestructura médica a comparación del inicio de la pandemia.

“Si por el frío o condiciones atmosféricas se espera una cuarta ola probablemente sería menor y hay la capacidad instalada para poder atender”, comentó.

La cuarta ola de contagios no ameritaría un cierre de negocios o comercios en la CDMX FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El director General de Gobierno Digital de la ciudad Eduardo Clark afirmó que la próxima campaña de vacunación a menores de 15 a 17 años, aumentará el número de personas que tengan mayores resistencias ante el virus, además del bajo número de hospitalizados en la Ciudad que se registran actualmente.

Sheinbaum también habló acerca de la recuperación económica de diversos sectores de la economía después de la pandemia, pues apuntó que este mes se crearon 27 mil empleos formales en la entidad:

“Construcción todavía no está al máximo pero se está recuperando, comercio también se está recuperando de manera muy importante, servicios también, pero estos servicios de limpieza que, muchos eran por empresas de outsourcing, todavía no se recupera, porque las oficinas no han llegado al 100 por ciento”, comentó.

Por su parte, Hugo López Gatell advirtió hace unos días acerca de la cuarta ola de contagios, pues afirmó que se podría llegar a dar una sexta o hasta una séptima alza en los números de contagios.

“En la medida de que en cualquier parte del mundo esté activa la epidemia de COVID-19, cualquier país puede tenerla y en todo momento hay que tener la mente clara que puede haber no solo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos ya va por la séptima, afortunadamente en descenso, pero nada quita que pueda reactivarse”, afirmó.

Gatell advirtió que aún falta vacunar a una parte importante de la población en México FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En una conferencia de prensa con motivo del inicio de la campaña nacional de vacunación en contra de la influenza estacional, el subsecretario de salud dijo que el descenso en la temperatura es un factor que ayuda a la propagación del virus:

“Teóricamente podría ser que la temporada de frío aumente la probabilidad de un repunte de cualquiera de los virus respiratorios, no sólo COVID o la influenza”, comentó.

Asimismo, rechazó que las autoridades puedan prever en qué momento llegará el probable incremento en el número de casos: “No se puede saber exactamente en qué fecha. Todavía la Covid tiene una variabilidad muy grande en tiempo y en espacio, no tiene un patrón predecible”, afirmó.

Aunque en México 80 millones de personas ya han recibido por lo menos una dosis de alguna vacuna en contra del virus, Gatell dijo que aún hay muchos más mexicanos que deben recibir la inoculación:

“Una cosa es meta y otra misión cumplida. Lo que sigue es completar las dosis, expandir la cobertura, especialmente en las entidades federativas donde hay mayor complejidad territorial, social, económica, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: