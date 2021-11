“Es una mamarrachada”: Vicente Fox arremetió contra AMLO por la reforma eléctrica

Fotos: Cuartoscuro

Este miércoles, el expresidente Vicente Fox aseguró que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es una “mamarrachada” .

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada escribió: “Que cinismo!! La reforma es una mamarrachada. Una regresión 100 años atrás!!” (sic), al tiempo que retuiteó una nota en la que se destaca lo dicho por López Obrador la mañana de este miércoles, al señalar que está abierto a hablar de la reforma al sector eléctrico con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario mexicano afirmó que, si sale en la conversación, explicaría la propuesta a Joe Biden y a Justin Trudeau, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará a cabo este 18 de noviembre en Washington.

“Si sale en la conversación, pues también lo tratamos (...) Explicarles por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares”, dijo en su conferencia matutina.

López Obrador se mostró seguro de que los dos mandatarios comprenderían el planteamiento, pues, señaló, “son ‘gentes’ íntegras” que “no protegen a corruptos”.

“¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México”, aseveró.

El mandatario mexicano ya había ya había expresado esta misma postura en su conferencia del pasado 10 de noviembre, cuando descartó que Joe Biden fuera a cuestionar el desarrollo y propósito de la reforma.

“No me va a costar decirle al presidente Biden si me pregunta, pero no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que nos compete (...) Él es muy respetuoso de nuestra soberanía”.

En ese tenor, reiteró que el Gobierno Mexicano “no le va a pedir consejos a otros países o gobiernos” para el desarrollo de la reforma.

“En el caso que me dijeran algo le diría: ‘Presidente, pues no quieren dejar de robar, dígame, ¿Qué se hacen en estos casos? ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad al pueblo?’”, planteó.

El titular del Ejecutivo viaja este miércoles en un vuelo desde Cancún con rumbo a Washington, Estados Unidos, en donde se llevará a cabo el encuentro trilateral.

La agenda del encuentro se regirá por tres ejes principales: Evaluación de los avances y el futuro de la integración económica; migración, y salud en relación con la pandemia del COVID-19 y las acciones cooperativas para su mitigación.

