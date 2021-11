AMLO “no tendría problema” en explicar el proyecto de la Reforma Eléctrica a Joe Biden

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que la Reforma Eléctrica sea parte de la agenda para la novena cumbre de América del Norte, en donde se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau.

A pesar de ello, el mandatario aseguró en su conferencia de prensa matutina que “no tendría problema” en detallar el planteamiento del proyecto durante la reunión del próximo 18 de noviembre - específicamente - con Biden.

“No me va a costar decirle al presidente Biden si me pregunta, pero no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que nos compete (...) Él es muy respetuoso de nuestra soberanía”.