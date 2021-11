“No vamos a dar un paso atrás”: diputados del Verde, Morena y PT prometen a AMLO sacar la reforma eléctrica

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con diputados de Morena, PT y PVEM a quienes les agradeció por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (Foto: Presidencia de México)

Luego de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 la madrugada del domingo 14 de noviembre sin modificar ni una coma, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un evento realizado en el patio central de Palacio Nacional, el mandatario agradeció a los legisladores por haber “sacrificado” demandas de servicios para sus distritos, con tal de tener un Presupuesto con una visión “de conjunto”.

“Ustedes dicen ‘apruebo, no le hace que no esté lo que yo quería en particular, no le hace’, pero eso es un nivel de conciencia elevado, superior”, señaló López Obrador.

Foto: Presidencia de México

“Legítimamente tienen aspiraciones de que el presupuesto se destine, que en sus distritos puedan tener caminos pavimentados, que falta agua en sus comunidades, que hace falta una universidad, que no están incluyendo en el presupuesto la electrificación de la sierra o donde hace falta la luz y yo pertenezco a ese distrito, de modo que yo pido que se incluya eso, es lo más legítimo”, dijo.

“Nada más que si se actúa así se pierde la esencia o la visión de conjunto de cómo equilibrar el progreso con la justicia, con el bienestar o distribuir horizontalmente el presupuesto”, aseveró.

En tanto, los legisladores le ofrecieron aprobar la reforma eléctrica. Ignacio Mier Velasco, coordinador de morenistas en San Lázaro, aseguró que “no darán ni un paso atrás” en la búsqueda de la aprobación de la iniciativa presidencial, por lo que en los próximos días saldrán a todos los distritos a informar de “las bondades” de la reforma eléctrica que impulsa López Obrador.

“No vamos a permitir, señor presidente, no vamos a dar un paso atrás, en política dar un paso atrás es la muerte y en política dar un paso adelante es transformar. Vamos a transformar a nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma eléctrica y lo haremos con la fuerza de la razón que nos asiste política, moral social y sobre todo económica”, enfatizó.

Ignacio Mier Velasco, coordinador de los morenistas en San Lázaro, aseguró que “no darán ni un paso atrás” en la búsqueda de la aprobación de la Reforma Eléctrica (Foto: Presidencia de México)

Además, aseguró que también sacarán adelante las reformas electoral y la de la Guardia Nacional.

Por su parte, el petista Alberto Anaya señaló que así como cumplieron aprobando el presupuesto, pasará lo mismo con la reforma eléctrica.

“Y vamos a cumplir con la reforma eléctrica porque es una nueva nacionalización, le devuelve a México a esta empresa tan importante, que los neoliberales estaban interesados en entregarla al extranjero y a la iniciativa privada voraz en el interés de de que el pueblo perdiera ese instrumento de desarrollo tan importante como es la Comisión Federal de Electricidad”, aseguró.

“Señor presidente queremos decirle que está nuestro compromiso para aprobar esa reforma eléctrica porque consideramos que es un acto que devuelve al pueblo de México a esta empresa tan importante que garantizará que no haya incrementos a las tarifas eléctricas, que no se siga afectando los bolsillos de los más necesitados y también que sea instrumento para que el desarrollo económico y social de este país se mantenga, el compromiso de todos para estar a favor y luchar para que se reforma sea una realidad”, dijo el petista.

(Foto: Presidencia de México)

En tanto, Carlos Alberto Puente, el líder de los diputados del Verde, aseguró ante el presidente que su bancada cumplió con la aprobación del presupuesto, por lo que, aseguró, irán con el mandatario “hasta el último día de su mandato”.

“Por eso decimos adelante, sí, vamos con usted hasta el último día del mandato, sin titubeos, sin medias tintas, ese es nuestro compromiso”, enfatizó.

