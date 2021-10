AMLO aseguró que no tiene nada en contra de Rosario Robles: “Yo no odio a nadie”

AMLO aseguró que no tiene nada en contra de Rosario Robles (Fotos: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no tiene nada en contra de la extitular de la antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, declaración que se opone a los señalamientos hechos por esta.

“Es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, no tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie, yo soy feliz, no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, expresó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina de este martes.

