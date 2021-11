AMLO señalará a legisladores de EEUU que bloqueen la iniciativa migrante de Joe Biden

(Fotos: REUTERS/Henry Romero - REUTERS/Leah Millis)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el compromiso que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se adjudicó para regular la situación de reconoció el compromiso que su homólogo de Estados Unidos,, se adjudicó para regular la situación de 11 millones de migrantes.

“Yo creo que ningún presidente ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el presidente Biden (...) Nosotros vemos muy bien esa decisión”, expresó en su conferencia matutina.

Consciente que la aprobación de esta propuesta no depende del mandatario estadunidense, Andrés Manuel reveló que dará seguimiento a las decisiones que se tomen y concreten en las discusiones del Congreso del país vecino.

En ese tenor, el Jefe del Ejecutivo aseguró que señalará, de manera respetuosa, a las y los funcionarios que frenen la resolución, a la cual calificó de “justa y humanitaria”.

“Nosotros vamos a estar atentos, pendientes (...) Ojalá y haya unidad. Pero si legisladores de un partido lo bloquean, nosotros lo vamos a señalar en su momento, de una manera respetuosa, de que un partido, sus legisladores, no ayudaron en algo que es justo y humanitario”.

A ello, reiteró su apoyo a la iniciativa y aseguró que, de haber un bloqueo a la misma, “no va a quedarse así”.

“Va a contar con nuestro apoyo, la iniciativa del presidente Biden, y no es que en el congreso no la aprobaron los legisladores de un partido. No va a quedar así, cuando menos lo vamos a decir en la mañanera”, reafirmó.

Información en desarrollo...