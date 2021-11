Lorenzo Córdova negó buscar candidatura para 2024: “No tengo ninguna aspiración política”

Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que no buscará ser candidato para la presidencia en las elecciones de 2024 (Foto: INE)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que no buscará ser candidato para la presidencia en las elecciones de 2024.

En entrevista con Adela Micha, para Heraldo Televisión, el presidente del órgano electoral negó que se perfile para las próximas elecciones federales, pues recordó que la ley prohíbe que un consejero sea candidato para un cargo público de elección popular en los dos años posteriores al fin de su gestión, y su puesto como consejero concluye en abril de 2023.

“Desde ahorita lo digo con mucha claridad: yo estoy en la lógica de terminar mi mandato hasta abril de 2023, por lo cual, afortunadamente, esto legalmente me inhabilita para cualquier aspiración política de cara al 2024″.

El consejero del Instituto Electoral remarcó que después de terminar su encargo en el órgano electoral, regresará a sus labores en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se desempeñaba como investigador titular “B” de tiempo completo.

“La respuesta es clara y contundente, no tengo ninguna aspiración política, y quien me quiera buscar a partir de abril, lo va a poder hacer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es a donde voy a regresar, y a donde pertenezco”, sostuvo.

En cuanto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 en la Cámara de Diputados, con un recorte de 4,913 millones de pesos al presupuesto del INE, el consejero presidente señaló que es un “recorte inédito”, sin embargo, confió en que haya “sensatez” por parte de los diputados en San Lázaro.

“La verdad yo quiero pensar que eso sea producto de una intencionalidad política. Que sea consecuencia de alguien que quedó insatisfecho con la invitación que me hicieron al ir a la Cámara de Diputados. Pero lo que sí es cierto es que estamos ante un escenario en el que una institución podría no cumplir con sus funciones”, indicó.

El recorte de casi 5 millones, continuó, pone en entredicho la posibilidad de hacer ejercicios de democracia directa, como la consulta de Revocación de Mandato, que, aunque no hay certeza de que se va a realizar, se debe agregar al presupuesto de recursos.

Aunque, aclaró, el Instituto Electoral sí quiere hacer la consulta de revocación, pues si la ciudadanía lo pide, el órgano “hará todo lo que pueda para hacerla”, ya sea cancelando proyectos o en otros rubros.

“Lo que hay es una incomprensión por parte de la mayoría en la Cámara para poder generar las condiciones para que el INE cumpla con lo que la Constitución le ordena”, sentenció.

Durante la conversación, Córdova señaló al diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, de dar “datos falsos” sobre los fideicomisos del órgano electoral, y recordó los dichos de Mario Delgado, dirigente del partido guinda, quien aseguró que las personas que dañan la autonomía del INE son Ciro Murayama y el consejero presidente.

“No voy a discutir con el presidente de un partido político, pero también miente y dice muchas falacias”, subrayó.

En cuanto a la posibilidad de renunciar al INE, sostuvo que se mantendrá en el cargo hasta 2023 porque él sí cumple con la Constitución.

Finalmente, respecto a los rumores de que asistió a la boda del ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y la consejera electoral, Carla Humphrey, declaró: “No me invitaron, ambos son muy amigos míos, pero no me invitaron”.

