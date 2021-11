Jaime Cárdenas, el ex funcionario que dejó la 4T por corrupciones y hoy defiende a Santiago Nieto

A más de un año de haber dejado el proyecto de la autollamada “Cuarta Transformación”, el nombre de Jaime Cárdenas García volvió a sonar en la prensa mexicana en las últimas horas.

El abogado de 61 años de edad, con una amplia trayectoria en cargos públicos, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Complutense de Madrid (España). Con estas credenciales se convirtió en uno de los funcionarios clave para hacer realidad la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que en junio de 2020, fue nombrado como titular del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), una dependencia que concentra los recursos y bienes decomisados al crimen organizado y proveniente de la corrupción, para luego ser subastados, y que los recursos obtenidos, se destinen en la construcción de escuelas, unidades deportivas, comprar ambulancias, otorgar becas, entre otras cosas.

Al anunciar su designación, López Obrador destacó que este ex consejero electoral (de 1996 a 2003) y ex legislador del Partido del Trabajo (de 2009 a 2012) es “un constitucionalista, un abogado de primera, una gente honesta, limpia”.

Pero al parecer su integridad fue lo que le impidió durar en el INDEP, pues solo 107 días después le hizo llegar una carta de renuncia al jefe del Ejecutivo, en la cual señaló que dentro de esta dependencia hay actos de corrupción del personal que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimiento de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y, conductas de servidores públicos contrarias a las normas”

Además, advirtió que el instituto tenía graves retos como los adeudos de pagos por más de mil millones de pesos a sus trabajadores, así como a las empresas de seguridad que vigilan los almacenes en donde se resguardan las mercancías en poder.

Sin embargo, el 22 de septiembre de 2020 al confirmar su renuncia durante su conferencia matutina, AMLO aseguró que se debió porque Cárdenas García decidió regresar a sus actividades en la academia.

“La administración pública, más en épocas de transformación, exige mucha entrega y fatigas. Hay gente muy buena, honesta con convicciones, inteligentes, pero no se les da lo del trabajo como servidor público. La verdad es que esto es un apostolado y hay que resistir y trabajar mucho, tener aplomo, porque el que se aflige, se afloja”.

Lo anterior tiene algo de cierto, pues actualmente Jaime Cárdenas es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como investigador del SNI, nivel III, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En 2012, cuando era asesor jurídico del Partido del Trabajo (PT), coincidió con Manuel Bartlett, quien en ese momento era coordinador de los senadores de dicho partido.

Esta relación generó una polémica en 2019, luego de que que su esposa, María de la Luz Mijangos Borja fue designada como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se dio a conocer que posiblemente sería la encargada de investigar al hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un supuesto enriquecimiento ilícito. Al final, y para sorpresa de pocos, no procedió.

La relación entre Cárdenas y Santigo Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con varios años de historia, ya que el también ex diputado lo conoció cuando llegó a México para realizar un posgrado en la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde le dio clases.

“En todos los cargos ha demostrado honorabilidad, trabajo, inteligencia, eficacia y eficiencia”, dijo sobre Nieto en entrevista para La Octava.

Gracias a lo anterior fue uno de los invitados que asistieron el fin de semana pasado a su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, la cual se realizó en un lujoso hotel de “La Antigua”, en Guatemala.

No obstante, a diferencia de lo que trascendió en los medios la catalogó como “estándar para una familia de clase media-alta”, pues no le pareció excesiva en ningún sentido.

“Los platillos que sirvieron fueron de comida guatemalteca, el vino era mexicano. Tal vez la única excentricidad es que te daban este ron guatemalteco que se llama Zacapa”, remarcó el ex funcionario, quien también aseguró que el 95% de los invitados eran sus familiares y amigos, aunque hubo un grupo de 15 a 20 personas “que pertenecen al grupo político de distintos partidos”.

Señaló que todos los invitados solventaron sus gastos de viaje, hospedaje y transporte por su propia cuenta.

En este sentido, afirmó que lo que provocó su salida de la UIF no fueron los lujos, sino el escándalo de haber invitado a personajes públicos, calificados como “opositores” por el presidente, así como el escándalo que protagonizó al empresario Ealy Ortiz y los dólares que presuntamente no auditó antes de su traslado.

“Creo que si Santiago no hubiera invitado a personajes políticos o mediáticos, pues seguramente la boda no hubiese tenido ninguna repercusión nacional y tampoco hubiese tenido las consecuencias si el evento del señor Ealy Ortiz no se produce. Todo esto se volvió escandaloso a partir de este incidente”