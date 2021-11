La violencia en tiempos de AMLO: cuáles son los diez estados con más asesinatos

Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: partidos y resultados de los partidos por la fecha 12

La fecha 13 se inició con un triunfo de Ecuador ante Venezuela. Ya se juega Paraguay vs. Chile desde las 6:00 p.m., Brasil vs. Colombia (7:30 p.m.) y Perú vs. Bolivia (9:00 p.m.). Mañana se jugará el Uruguay vs Argentina.