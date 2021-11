Buen Fin 2021: cómo denunciar abusos ante la Profeco en línea

(Foto: Reuters/ Henry Romero)

El día de ayer arrancó la 11ª edición del Buen Fin, que por segunda ocasión consecutiva tendrá una duración mucho más extensa que el tradicional fin de semana de tres días, por lo que los usuarios mexicanos tendrán mayor tiempo para aprovechar las promociones que las tiendas participantes anuncien.

En esta temporada es posible que los estafadores tomen ventaja para hacer fraudes a ciertos consumidores ya que pueden caer en ofertas, promociones y rebajas falsas.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una denuncia es cuando se exponen actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad. Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no dan kilos de a kilo o litros de a litro, o si un producto se anuncia usando publicidad engañosa, entre otros casos.

¿Cómo presentar una denuncia en línea?

De acuerdo con la Profeco, es recomendable que conserve todos los documentos relacionados con tu reclamación, pues para que las autoridades tengan más detalles de la mala práctica, deberá proporcionar detalles de la siguiente información:

- Nombre y domicilio del proveedor que aparece en el comprobante o recibo.

- Descripción del bien o servicio que reclama y la narración de los hechos que dieron lugar a la queja.

Una vez que tenga los datos recabados, deberá enviar la denuncia a los siguientes correos:

- Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

- Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

- Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

- Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

- Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

También se puede llamar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722, o asistir a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

La Profeco también cuenta con un servicio de denuncias en línea llamado Concilianet, en donde con uno sencillos se pueden realizar denuncias al organismo.

La plataforma solicita estar registrados previamente antes de emitir una queja, el registro solicitará datos personales, domicilio, correo electrónico y un número de teléfono donde se continuará el procedimiento.

Una vez registrado, se podrá ingresar a la plataforma concilianet.profeco.gob.mx, en donde para continuar con el trámite de la denuncia solicita una foto de ambos lados de la INE.

Posteriormente, se escribirá el motivo de la reclamación y anexará documentos vía digital para acreditar la denuncia. En cinco días hábiles el organismo enviará un correo electrónico con la cita para la audiencia de conciliación entre el consumidor, el proveedor y la Profeco.

Por otro lado, cabe recordar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo de seguridad y vigilancia para garantizar las actividades comerciales, durante la apertura y cierre de los centros comerciales y tiendas departamentales.

La dependencia local precisó que durante estos días desplegará una fuerza de 9,867 policías, 561 vehículos oficiales, 36 motocicletas, cuatro grúas, 20 ambulancias y 15 motoambulancias, así como un helicóptero que realizará sobrevuelos preventivos y de supervisión.

El operativo se realizará desde las primeras horas de este miércoles 10 hasta la noche del martes 16 de noviembre, días en los que los comercios establecidos y tiendas virtuales se preparan para realizar ventas al por mayor.

Es así que los uniformados estarán en las inmediaciones de zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos y cajeros automáticos; y en las diferentes estaciones del Metro, Metrobús y Trolebús.

