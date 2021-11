Buen Fin 2021: así puedes comparar artículos con la herramienta “Quién es Quién en los precios” de Profeco

Las personas podrán revisar precios sin salir de casa (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El Buen Fin 2021 se acerca, y tanto las tiendas como las personas se están preparando para el fin de semana más barato del país. Dichas promociones comienzan el próximo miércoles 10 de noviembre y terminarán el martes de 16 del mismo mes.

No obstante, a veces es complicado conocer todos los precios que ofrecen las diferentes tiendas que se integraron a este programa de promociones y descuentos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) generó una herramienta para que los usuarios tengan la facilidad de comparar artículos sin salir de casa.

Se trata de “Quién es quién en los precios”, una página destinada para que la gente pueda teclear un artículo de su interés y conocer su precio, disponibilidad en tienda, promoción y compararlo con otros iguales o similares con el objetivo de tomar una decisión más inteligente.

De acuerdo con la información, en el portal se podrán consultar más de 2,000 productos registrados en categorías como cocina, electrodomésticos, línea blanca, audio y equipos de sonido, televisiones video y cómputo.

Ya que se tenga en mente el producto, el usuario interesado deberá seleccionar la ciudad, municipio o alcaldía donde habita o regularmente hace sus compras. Posteriormente elige la categoría de interés, el producto. Al finalizar, se desplegará una tabla donde se indicará el producto, la tienda y los precios mínimo, máximo y en promoción.

Profeco habilitó este portal con más de 2,000 productos registrados (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

De esta manera, y sin salir de casa, se podrán consultar diversos celulares, computadoras, tablets, estufas o cualquier producto que se pretenda comprar durante el Buen Fin 2021.

No obstante, también habrá varias importantes empresas que no tendrán participación durante la semana más barata de México, pues algunos acuerdos y salidas de organizaciones reguladoras en el mercado nacional les impide afiliarse a las promociones y descuentos.

Algunas de las ausencias más importantes se debe a que dichos consorcios dejaron de pertenecer a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que también encabeza el Buen Fin.

A pesar de que en sus filas cuenta con más de 4 mil tiendas, algunas de las empresas más relevantes en México no entrarán en sus ofertas. Si quieres conocer cuáles son aquellas que sí están afiliadas a la ANTAD, en su listado oficial podrás encontrarlas.

Habrá importantes empresas que no participarán en el Buen Fin 2021 (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Con todo esto en mente, hay que destacar la necesidad de recordar la importancia de no caer en compras de pánico ni adquisiciones de último minuto no contempladas con anterioridad, en especial si pueden mermar la economía a futuro de cada usuario. Establecer un límite de gasto para la semana de descuentos suele ser una buena herramienta para mantener el control y no salir del presupuesto.

Se recomienda descargar la aplicación oficial del Buen Fin para monitorear algunos precios de tiendas participantes, presente en Google Play y App Store. Se despliega una lista de precios de acuerdo a la búsqueda y aparecen las tiendas más cercanas según la ubicación.

Además, entre las recomendaciones que publicó la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), entre sus primeras líneas destacó la importancia de priorizar las ofertas y rebajas, en lugar de visualizar los meses sin intereses como un beneficio 100% real para el bolsillo.

Finalmente, y para evitar fraudes, Sheffield Padilla, titular de la Profeco, urgió ante un centenar de representantes de Cámaras de comercio de la República Mexicana, la disposición de colaborar para resolver las controversias. “Tengan la certeza de que lo que queremos es que prime la razón”, aseveró el funcionario al señalar que la Procuraduría intentará conciliar en el lugar mismo de compra las quejas que se presenten.

