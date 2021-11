Arturo Zaldívar pidió al Congreso reconsiderar el recorte a presupuesto de la SCJN para consolidar la Justicia Laboral

Arturo Zaldivar, ministro presidente de la SCJN (Foto: Twitter/ArturoZaldivarL)

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, criticó que la Cámara de Diputados no haya aprobado los 3,000 millones de pesos solicitados por el Poder Judicial de la Federación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022.

En conferencia de prensa, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió que sin los recursos económicos solicitados se compromete y se pone en riesgo el cumplimiento de la Reforma de Justicia Laboral, el cual es un compromiso de México con sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá.

“De verdad que yo no alcanzo a entender que razones pudieron tener, quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que, uno, es una obligación constitucional; dos, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos. Tercero, implica cumplir con compromisos internacionales de México, que de no cumplirse pueden generar consecuencias muy desfavorables. Y cuarto, está de por medio la reactivación económica de México”

La Reforma de Justicia Laboral es un compromiso de México con sus socios comerciales (Foto: Shutterstock)

Por ello, hizo un llamado a los legisladores para reconsiderar esta situación, pues recalcó que de no asignarse afectaría en diferentes ámbitos al desarrollo del país.

“Yo hago una exhortación respetuosa para que se pueda ponderar esta situación. Para que los beneficios lleguen a la gente más pobre de este país no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social”

Al ser cuestionado sobre si el tema se planteó en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, dijo “se habló con quién se tenía que hablar”; sin embargo, el ministro dijo que de mantenerse esta situación y no asignarse estos recursos no habrá rispidez con las instituciones, ya que el Poder Judicial no será parte del problema sino de las soluciones en el país.

“Aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados [...] Es muy fácil decir ‘si no hay presupuesto no hay reforma laboral’, pero tenemos qué ver qué formas se nos ocurran”

Vista general de la Cámara de Diputados (Foto: EFE)

Explicó que la tercera etapa de la instrumentación de la reforma laboral implica la construcción de 77 tribunales en 17 sedes de 11 entidades federativas, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey donde se requieren 60 mil metros cuadrados para construir los tribunales y contratar y capacitar a mil 500 servidores públicos.

Muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz afecta a la FGR

Por otra parte, Zaldívar explicó que la Suprema Corte decidió atraer y analizar los amparos sobre el caso del fallecimiento del hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero porque, afirmó que es un asunto que afecta la imagen de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de amparos que interpusieron la hija y la expareja de Federico Gertz, fallecido en 2015.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR (Foto: Cuartoscuro)

“Me parece que debe ser responsabilidad de la Corte cuidar a las instituciones y dado que este asunto se está utilizando para generar un desgaste a la institución me pareció, y mis compañeras y compañeros coincidieron, que era importante que lo resolviera la Corte. No es una razón que tenga que ver con la persona del doctor Alejandro Gertz Manero, sino tiene que ver con la afectación que este caso está generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República”

A poco más de un año de que concluya la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, el funcionario aseguró que “ya ha cumplido” con todos los compromisos que adquirió a su llegada.





SEGUIR LEYENDO: