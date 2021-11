El crudo meme con el que Chumel Torres se burló del discurso de AMLO en la ONU

Chumel criticó a AMLO (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. Tras ahondar en temas como la corrupción, pobreza y desigualdad, las críticas por parte de sus desertores no tardaron en llegar.

Tal fue el caso de Chumel Torres, quien dedicó desde sus redes sociales un breve meme al mandatario de México para mostrar su inconformidad.

" AMLO esperando a que los empresarios más poderosos del mundo donen sus fortunas como propuso en la ONU”, se lee en el Twitter del influencer.

Asimismo, para concluir su sarcástico comentario, añadió una fotografía de una persona disfrazada de payaso observando su celular.

Ante esto, los comentarios por parte de sus seguidores llegaron con rapidez y los usuarios aprovecharon para externar sus respectivas percepciones del discurso.

el influencer arremetió contra amlo (Foto: TW chumeltorres)

“Las propuestas que presenta el Sr. Presidente siempre son inalcanzables, dándole la responsabilidad a otros, lógicamente se rechazan, entonces viene el “.. yo propuse la solución pero la oposición no la aceptó, no quieren perder sus privilegios neoliberales ..” Él debe ser serio” o “A los mexicanos nos vio la cara de p... y votamos por él. Pero a los neoliberales (EEUU) no va a ser tan fácil convencerlos pa’ que le den dinero”, son algunas de las menciones.

El mensaje de Chumel se desencadenó después de que AMLO mencionara en Nueva York que la representación de México en la ONU propondrá a la Asamblea General un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar” para garantizar el derecho a “una vida digna” a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios.

Lo anterior, indicó, se puede financiar mediante el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1000 personas más ricas del planeta; una aportación similiar por parte de las 1000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del G20.

AMLO acudió a Nueva York (Foto: Richard Drew/AP)

De cumplirse esto, señaló el mandatario mexicano, el fondo contaría con un presupuesto de 1 billón de dólares. ”Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a Organizaciones de la Sociedad Civil, en muchos casos, ese dienero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios”.

Otro que criticó a Obrador, fue el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Por medio de su cuenta de Twitter, el panista señaló que el gobierno del representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solo es un “farol de la calle y obscuridad de su casa”, ya que, dijo, a la ONU va a lanzar peticiones, pero en el país las cuestiones sociales empeoran.

En el mismo mensaje aseguró que desde que tomó posesión como jefe del Ejecutivo, López Obrador “ha despreciado” a diversos foros internacionales, haciendo alusión clara a la ausencia del tabasqueño en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, COP26, que se celebró en Glasgow, Escocia.

Sin embargo, refirió que la presencia de AMLO en Nueva York solo reafirmó su “completa incongruencia” en las temáticas relevantes a nivel mundial como salud, economía, medio ambiente y uso de energías limpias.

