“¡México va por su seguridad energética!”: Rocío Nahle sobre el presunto mal funcionamiento de la planta nuclear Laguna Verde

(Foto: Gobierno de México)

Luego de que un medio de comunicación publicara sobre una serie de irregularidades técnicas al interior de la planta nuclear veracruzana, la Secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, utilizó sus redes sociales para hablar sobre dichas declaraciones.

“La operación y mantenimiento de la planta nuclear de la @CFEmx Laguna Verde, es segura y confiable cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Las notas alarmistas y falsas rayan en una gran irresponsabilidad. Que quede claro ¡México va por su seguridad energética!”, publicó Nahle

El día de ayer a través de sus redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer a través de un comunicado las condiciones en las que la central nuclear de Laguna Verde se encontraba, esto después de que en medios se hablara de

una posible falla dentro de la planta nuclear.

¿Qué oscuros intereses tiene el periódico El País para alertar a la población de manera irresponsable sobre la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde? Las afirmaciones que este periódico ha hecho en una nota del 6 de noviembre no tienen ningún fundamento técnico. Es muy sospechoso que los textos que este medio de comunicación ha dado a conocer sobre Laguna Verde en las últimas fechas citen frecuentemente fuentes anónimas ¿Está seguro El País que los datos que le filtran son confiables y no tienen otros propósitos? “, escribió el Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, Luis Bravo Navarro.

Luego de que hace un día un medio de comunicación publicara una nota sobre el mal funcionamiento de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV) ubicada en Veracruz, la CFE aclaró que el paro de actividades dentro de la planta nuclear se debió a un mantenimiento preventivo de una turbotoma de agua en la Unidad No. 2 de Laguna Verde. Así mismo informó que ocho días después de este evento, se llevó a cabo una pérdida de alimentación eléctrica externa, haciendo que los generadores diésel de emergencia comenzarán a operar automáticamente en milisegundos para mantener la unidad en condiciones seguras.

Después de los eventos ocurridos, los generadores diesel de emergencia volvieron a ser puestos en modo de reserva luego de que la energía externa restableciera su condición normal. La CFE aclaró que los generadores diésel de emergencia son capaces de hacer que el funcionamiento de la planta sea continuo en caso de que se presente algún tipo de parada fría en la red de suministro.

Dentro de los sucesos que el medio de comunicación relató sobre los hechos que se llevaron a cabo en la planta de Laguna Verde, se sitúa el derrame de agua contaminada proveniente de los sistemas de drenaje, la pérdida de alumbrado en edificios y sistemas de la planta y una supuesta alerta naranja que se encendió durante los hechos.

(Foto: Gobierno de México)

Sobre lo anterior, la CFE aclaró que dentro de los protocolos de emergencia de la planta, no se encuentra un sistema de alerta roja en la que se indique que la operación de la planta esté funcionando con un alto grado de inseguridad. “No se tiene en la central ninguna clasificación de alerta roja, por lo que esta declaración del texto del 6 de noviembre se encuentra fuera de todo contexto y es completamente falsa”, señaló el Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE.

Así mismo, comunicó que el derrame de agua previamente mencionado no fue parte del evento de pérdida de energía, sino parte de un proceso rutinario de la descontaminación de pequeños derrames que durante la operación normal de la planta pueden llegar a ocurrir.

Con respecto a la supuesta pérdida de alumbrado, la CFE desmintió los sucesos, señalando que estos hechos no pudieron haber ocurrido, ya que los generadores diésel de emergencia suministraron la energía necesaria para continuar operando de manera natural.

La Comisión Federal de Electricidad informó que las unidades No.1 y No. 2 de la planta se encuentran operando al 100% de su capacidad de manera segura y confiable. Por parte de la Unidad No. 1, la CFE destacó que no ha tenido ninguna falla de operación desde hace 260 días continuos, por lo que no se vio afectado en los eventos de fallas de energía que a su vez pudieran perjudicar el suministro de energía hacia la Unidad No.2 de la planta.

