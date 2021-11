Ordenan captura de Carlos Treviño, el ex director de Pemex imputado por Emilio Lozoya de recibir sobornos

(Foto: Pemex)

Un juez federal ha ordenado este viernes la captura contra Carlos Treviño Medina —ex director de Pemex de 2017 a 2018—, por no comparecer en la audiencia en la que sería imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en el caso de la planta de Etileno XXI.

El pasado 7 de septiembre, el funcionario dejó vestidas y alborotadas a las autoridades, por lo que el juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Daniel Ramírez Peña, lo declaró como sustraído de la acción de justicia.

El lineamiento procesal advierte que el imputado deberá ser capturado tras no presentarse a comparecer.

El día de la diligencia, Treviño Medina se limitó a un escrito en el que justificaba su inasistencia, argumentando que no había condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garantizaran un juicio justo.

Treviño Medina fue imputado por su antecesor, Emilio Lozoya —actualmente preso en el Reclusorio Norte— el 11 de agosto de 2020. Lozoya declaró que sobornó a Treviño con 4 millones de pesos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrita a la filial mexicana de Odebrecht, Braskem.

“Por instrucciones de Videgaray (entonces secretario de Hacienda), el 17 y 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina”, argumentó.

Lozoya, quien el pasado miércoles recibió prisión preventiva, se ha presentado como un engranaje en una red criminal presuntamente dirigida por el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Durante su participación en la Primera Reunión Plenaria de Diputadas y Diputados del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura, Nieto Castillo aseveró a medios de comunicación que la UIF también ha entablado 23 denuncias formales ante la FGR, tras las declaraciones de Lozoya Austin.

A consecuencia de la demanda de Emilio Lozoya por posibles actos de corrupción en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, tres ex presidentes, cuatro ex secretarios de Estado, ocho ex senadores, un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, un ex gobernador y tres gobernadores actuales, al menos cinco ex funcionarios, cuatro empresarios e incluso una periodista y un medio de comunicación fueron involucrados en diversos niveles por el ex director de Pemex.

Los demandados del perfil más alto son los presidentes Peña Nieto, Calderón y Carlos Salinas de Gortari. A ellos se le suman tres ministros que ocuparon distintas secretarías de Estado en los dos sexenios pasados: Luis Videgaray, José Antonio Meade Kuribreña y Ernesto Cordero.

Asimismo, se agregan los entonces senadores del PAN (Partido Acción Nacional): Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Gil Zuarth. Por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) aparece David Penchyna Grub y por el PRD (Partido de la Revolución Democrática) lo hace Miguel Barbosa.

En este esquema habría participado también Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados.

Antes de ocupar el cargo de director de Pemex —en el que se mantuvo por un año—, Treviño Medina contaba con una extensa carrera como alto funcionario durante los gobiernos panistas de Vicente Fox (200-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Este último le abrió la entrada a la petrolera.

