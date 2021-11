“Podría perder la memoria”: el meme con el que Víctor Trujillo ironizó sobre el arresto de Emilio Lozoya

El periodista ironizó sobre el arresto de Lozoya (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 3 de noviembre trascendió que un juez de control decidió modificar la medida cautelar de libertad condicional impuesta a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), con lo cual ahora tendrá que llevar su proceso bajo la figura jurídica de prisión preventiva justificada que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a la información que se difundió, la FGR solicitó que Lozoya Austin permanezca en el Reclusorio Norte porque existe un alto riesgo de fuga, lo anterior con base en la investigación que han realizado los fiscales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A punto de cumplirse un día de que la noticia salió a la luz pública, las reacciones no se han hecho esperar, especialmente en las redes sociales donde los internautas han sacado a relucir su lado más ingenioso y han creado memes para representar su sentir.

Víctor Trujillo escribió una situación hipotética en la que Lozoya pedirá su libertad (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

Uno de los que se unió a esta dinámica fue el comediante Víctor Trujillo, quien aprovechó una de las fotografías que le fue tomada al político a su ingreso a la audiencia en el Reclusorio Norte para crear un meme de su autoría, en el cual relató una situación hipotética en la que el ex funcionario público pudiera pedir que su proceso se lleve en libertad.

Sin dejar a un lado su sentido de humor, Trujillo ironizó sobre las posibles enfermedades que podrían “desarrollarse” en Emilio Lozoya, las cuales podrían causarle varios males si no sale de prisión, entre muchos de ellos está la perdida de memoria.

“Híjole, me está regresando la anemia, traigo taquicardias, pre diabetes, tosferina y creo que hasta orquitis. Si no me hospitalizan de inmediato, capaz que podría perder la memoria… (No es falso, pero no es verdadero)”, redactó el cómico.

Emilio Lozoya Austin a su llegada al Reclusorio Norte (Foto: Cuaroscuro.com)

Y es que la memoria podría ser una de las armas que ayudaría a Emilio Lozoya a salir exonerado -en caso de que se le encuentre inocente- o disminuir su pena, puesto que en 2019 solicitó que se le otorgara un principio de oportunidad, una figura jurídica similar a la de testigo protegido, con el fin de colaborar en la investigación en su contra.

Es importante aclarar que, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, en el artículo 256 se establece que los criterios de oportunidad se aplican cuando se trata de delitos de contenido patrimonial sin violencia. Además, en el artículo 257 se puntualiza que se extinguirá la acción penal contra la persona acusada o imputada que obtenga el beneficio de la ley.

Chumel Torres también creó un meme (Foto: Captura de pantalla / Twitter @ChumelTorres)

Quien también se unió a la creación de memes fue el conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, quien hizo mofa del presunto alto precio que tuvo que pagar Lozoya por asistir a un exclusivo restaurante de la Ciudad de México el mes pasado.

En su cuenta de Twitter, el creador de contenido compartió un meme en el cual se readaptó la situación que vivió el ex director de Pemex con un anuncio de la plataforma Uber Eats.

“Tu cena favorita, en casa. Más cómodo, más seguro, más libre”, fue el slogan que acompañó la imagen de Lozoya en el lujoso restaurante, junto al logotipo de la aplicación. A la par de compartir la imagen, Torres decidió agregar un comentario sarcástico: “La neta sí mi broder”.

Emilio Lozoya permanecerá en el Reclusorio Norte (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

En tanto, el Reclusorio Norte en donde llevará su proceso el ex titular de Pemex se encuentra ubicado en la colonia Guadalupe Chalma, al interior de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Este centro de readaptación social se encuentra en funcionamiento desde el 16 de agosto de 1976.

Para 2021, el centro penitenciario reportó a 7,257 reos, entre los cuales se encuentran personajes conocidos y ex políticos mexicanos, tales como Juan Collado o Javier Duarte.

SEGUIR LEYENDO: