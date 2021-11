El meme con el que Denise Dresser se burló de la detención de Emilio Lozoya

La politóloga arremetió contra el ex funcionario (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Aunque el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ganó tiempo para reunir más pruebas que lo exoneren de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht entregó a funcionarios mexicanos, el juez Artemio Zúñiga determinó dejarlo en prisión preventiva justificada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así, ante esta noticia, desde políticos a influencers dieron su punto de vista sobre la situación. Tal fue el caso de Chumel Torres y Denise Dresser, quienes compartieron algunos memes desde sus redes sociales.

“Obra maestra”, escribió la politóloga desde su Twitter, mientras adjuntó la polémica imagen de Lozoya en un restaurante, con la leyenda: “última cena”.

Cabe mencionar que todo se remonta a cuando el ex funcionario del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto aseguró “ser inocente” y que estaba “llegando a un acuerdo” con la FGR para “reparar el daño”, aunque no tuviera responsabilidad.

Sin embargo, dicho trato preferencial a fuerza de traiciones y testimonios inconsistentes pudo haber llegado a su fin por su falta de escrúpulos. Pues, la noche del pasado 9 de octubre, Lozoya se dejó ver disfrutando de una cena entre amigos en el restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, lo que indignó a gran parte de la sociedad.

(Foto: TW @denisedresserg)

Esta acción fue denunciada y viralizada en redes sociales por la periodista Lourdes Mendoza, quien fue acusada por Lozoya de presuntamente recibir un bolso de la marca Chanel, comprada con dinero de los sobornos, y por parte de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

Al respecto, Mendoza rechazó los señalamientos y expresó que iba proceder jurídicamente contra él. Por ello, esa noche no dudó en acudir al restaurante Hunan a constatar con su cámara del celular en la mano si se encontraba ahí y si portaba el brazalete electrónico que según él, le impedía atender su demanda. Así lo relató en su columna en El Financiero.

“Lozoya voltea, me ve y, mientras yo le digo: ‘Tienes brazalete, ¿no estás arraigado?’, él grita: ‘¡Camarero!’ (¿habrá creído que estaba en Madrid o en Málaga?) para que lo rescatara de las imágenes de mi celular”, agregó.

Con ese contexto de por medio, Chumel Torres no se quedó atrás y también compartió un meme con la ya viral foto del ex funcionario.

En este se puede observar una parodia a la publicidad de una famosa cadena de comida a domicilio y se lee: “Tu cena favorita en casa. Más cómodo, más seguro, más libre”.

Chumel hizo referencia a las fotos (Foto: TW @chumeltorres)

Ante esto, los usuarios no tardaron en reaccionar y, aunque algunos aplaudieron el comentario del influencer, otros aprovecharon para arremeter contra el gobierno de López Obrador.

“Estuvo dura la critica y burla social, solo falta preguntarle como quedó el trato, un mecesito en la cárcel en lo que se calman las aguas y después dejarlo libre... Lástima pejelin se volvió Pedro el del cuento de Pedro y el lobo, ya nada se le cree...”, expresó un internauta.

Después de que las imágenes de Lozoya en el restaurante salieron a la luz, de acuerdo a una columna del periodista Raymundo Riva Palacio, el presidente se lanzó contra el fiscal Alejandro Gertz Manero por haberle permitido este tipo de libertades.

Señaló que su enojo fue considerable y mucho más intenso de lo que López Obrador dejó ver durante su conferencia de prensa matutina, donde calificó el actuar de Lozoya Austin como “inmoral”, “imprudente” y un “acto de provocación”.

Y es que ya en otras ocasiones se habían publicado en redes imágenes de Lozoya en eventos como fiestas, pero no tuvieron las mismas repercusiones al no poder comprobar su veracidad.

