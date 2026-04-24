México

Síndico de León asegura que hay gobernabilidad tras salida de alcaldesa del PAN: descartan fracturas internas

La salida de Alejandra Gutiérrez del PAN no rompe la mayoría panista en León, pero abre tensiones políticas y cuestionamientos desde la oposición sobre posibles actos de corrupción

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Alejandra Gutiérrez﻿ alcaldesa León Guanajuato renuncia PAN
Alejandra Gutiérrez, alcaldesa del municipio de León Guanajuato renunció al PAN (FB)

La reciente renuncia de Alejandra Gutiérrez Campos al Partido Acción Nacional (PAN) ha generado reacciones encontradas dentro del Ayuntamiento de León; sin embargo, autoridades municipales aseguran que la estabilidad política y la gobernabilidad están garantizadas.

Durante la más reciente sesión de Cabildo, el síndico y coordinador de la fracción panista, Román Cifuentes Negrete, afirmó que la salida de la alcaldesa no provocará divisiones internas ni conflictos dentro de la administración pública. Subrayó que la mayoría panista continuará operando con normalidad, privilegiando el diálogo y la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía.

“El Ayuntamiento sigue funcionando con institucionalidad. La alcaldesa encabeza la administración y la fracción panista mantiene su compromiso de construir acuerdos con responsabilidad”, señaló el funcionario, al tiempo que rechazó cualquier escenario de confrontación o “revanchismo político”.

En este contexto, Cifuentes Negrete hizo un llamado a brindar certeza laboral a los trabajadores identificados con el PAN dentro del gobierno municipal. Destacó que evitar la incertidumbre es clave para no afectar la operatividad de las distintas áreas del Ayuntamiento.

Piden que no haya distracciones

Norma López Zuñiga regidora León Guanajuato
Regidora independiente en el municipio de León, Norma López Zuñiga (FB)

Por su parte, la regidora independiente Norma López Zúñiga exhortó a los funcionarios públicos a no caer en disputas internas derivadas de este cambio político. Advirtió que cualquier conflicto podría desviar la atención de los temas prioritarios para la ciudadanía.

“Es fundamental que no se distraigan en peleas o polémicas internas, ni en conflictos con comités de colonos o delegados rurales. La responsabilidad es seguir trabajando por la gente”, expresó.

No obstante, desde la oposición surgieron críticas más severas. El regidor de Morena, Guillermo Medina Plascencia, acusó a la alcaldesa de utilizar su salida del PAN como una “cortina de humo” para desviar la atención de presuntos actos de corrupción dentro del gobierno municipal.

La alcaldesa de León afirmó que su renuncia se debió también al distanciamiento del partido con la gente. Crédito: Facebook/Alejandra Gutiérrez

El señalamiento hace referencia al caso de la empresa Office and Publicity, que ha sido objeto de cuestionamientos en semanas recientes. “No podemos perder de vista que hay denuncias importantes; no quitemos el ojo del tema de la corrupción”, enfatizó el edil morenista.

Ante este panorama, la propia alcaldesa optó por un mensaje conciliador y enfocado en la continuidad del gobierno. Gutiérrez Campos aseguró que la gobernabilidad del municipio no depende de su afiliación partidista, sino del trabajo institucional del Ayuntamiento.

“El objetivo es claro: el bien común. Queremos que las y los ciudadanos de León vivan mejor y que se cumpla con el plan de gobierno establecido”, afirmó.

Analistas locales consideran que este movimiento político podría tener implicaciones rumbo a futuros procesos electorales, aunque en el corto plazo el reto principal será mantener la cohesión administrativa y evitar que las diferencias partidistas afecten la gestión pública.

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