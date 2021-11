“Personajes infames”: Epigmenio Ibarra celebró la captura de “El Inge” y el arresto de Lozoya

Epigmenio Ibarra aseguró que los gobiernos del neoliberalismo permitieron el ascenso de la corrupción (Foto: @epigmenioibarra/Twitter)

El fundador de Argos Comunicación, Epigmenio Ibarra, a través de su cuenta oficial de Twitter celebró la captura de El Inge, presunto capo del Cártel de Sinaloa, y el cambio de medida cautelar para Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su mensaje, el productor de televisión aseveró que ambos son “personajes infames” que fueron solapados por el régimen neoliberal, es decir, los gobiernos anteriores a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, sentenció que tanto capos como funcionarios pudieron escalar y colocarse en puestos de poder, ya que, en realidad, son las dos caras de una misma moneda.

“Ayer Lozoya. Hoy El Inge. Personajes infames producto de un régimen -el neoliberal- donde capos y funcionarios corruptos eran las dos caras de una misma moneda”, redacto la noche de este jueves 4 de noviembre.

El productor celebró la captura de un capo (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Este no es el primer tuit que realiza Ibarra sobre el caso del ex titular de Pemex, pues después de que se dio a conocer la resolución del juez de control del centro penitenciario, el también periodista aseguró que solo en México siguen impunes los implicados del caso Odebrecht.

Por lo cual pidió cárcel también para el ex titular de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray; el ex candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya; el ex mandatario Felipe Calderón; otro ex titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

“Cárcel, por fin, para Emilio Lozoya. Faltan: Videgaray, Anaya, Calderón, Pena Nieto…Solo en México los coludidos con el escándalo de corrupción de Odebrecht siguen impunes”, explicó.

Ibarra pidió cárcel para Calderón y Peña Nieto (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Captura del “El Inge”

Este jueves trascendió que Armando Batiz Camarena, el Ingeniero, presunto productor de drogas del Cártel de Sinaloa, fue detenido junto con cuatro de sus supuestos colaboradores, a quienes les fueron decomisados 118 kilogramos de fentanilo puro.

Según estimaciones de las autoridades federales, la pasta del opioide sintético asegurado tendría un valor de 970,432,000 pesos en el mercado nacional.

Cada mes, el Ingeniero y sus subordinados producían alrededor de 70 kilos de pasta base de fentanilo, con la cual se comprimían hasta 70 millones de pastillas para abastecer al Cártel de Sinaloa. La red logística de esta célula criminal tenía presencia tanto en México como a nivel internacional.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los identificados como operadores del grupo criminal cayeron el pasado 28 de octubre tras un operativo en Culiacán, encabezado por el Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR).

Operativo de las autoridades mexicanas en el que se detuvo miembros del cártel del Pacífico en Sinaloa y se incautaron 118 kilogramos de fentanilo (Foto: Twitter/@SEDENAMX)

Emilio Lozoya permanece en el Reclusorio Norte

El pasado miércoles 3 de noviembre el juez Artemio Zúñiga determinó cambiar la medida cautelar de libertad condicional a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, con lo cual ahora tendrá que llevar su proceso bajo la figura jurídica de prisión preventiva justificada que pidió la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo a la información que se difundió, la FGR solicitó que Lozoya Austin permanezca en el Reclusorio Norte porque existe un alto riesgo de fuga, lo anterior con base a la investigación que han realizado los fiscales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Momentos más tarde, la defensa del ex funcionario público anunció que pese al cambio en las medidas cautelares, su cliente se encuentra tranquilo porque ha cumplido en el acuerdo de cooperación con las autoridades. Además, adelantó que se interpondrá un recurso para que pueda continuar su proceso en libertad.

