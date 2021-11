“Soy la mujer más dramática de México”: Qué son las plañideras y en qué consiste su concurso

en la antigüedad eran contratadas para llorarle a muertos (Foto: Captura de pantalla/Al punto)

La tristeza suele expresarse de muchas formas y una de ellas es a través del llanto, pero, las plañideras son mujeres que han llevado eso a un nivel más alto, que incluso se considera toda una tradición en Querétaro, México.

Se trata de un grupo de mujeres, que desde la antigüedad son contratadas para llorarle a muertos. Así, vestidas de luto y con sus rosarios en mano acudían a los funerales con sórdidos lamentos y numerosas lágrimas para honrar a los que han partido.

Es por ello que en San Juan del Río, Querétaro, se ha intentado mantener este tipo de rituales y cada año, El museo de la muerte, realiza un famoso concurso que busca encontrar a la mujer que parezca más convincente.

“Es un concurso en el que, desde la primera edición del festival de día de muertos de San Juan del Río, pueden llorarle a un personaje de la vida nacional, a un personaje conocido o a un familiar“ dijo, Luis Eduardo Guillén de la secretaría de Cultura, Turismo y Juventud de esta localidad para En Punto.

se realiza un famoso concurso que busca encontrar a la mujer que parezca más convincente.(Foto: Captura de pantalla/Al punto)

Así, en la quinceava edición de este peculiar evento, se dio a conocer a la más reciente ganadora: María Ofelia Rodríguez Arteaga. Sin embargo, algunas de las concursantes contaron para el noticiero de Denise Maerker como es dedicarse a dicha profesión.

“Mi primera participación fue en el año 2011, he participado consecutivamente y muchas veces he tenido el primer lugar. Soy oficialmente la mujer más dramática de México”, destacó la plañidera, Karla Patricia Arceo entre risas.

En la edición pasada, otra de las féminas que participa en este concurso mencionó para EFE como es que se enteró de la existencia de este.

“Me llamó la atención la primera vez que vi el concurso ver que lloraban, yo soy muy emocional entonces dije ‘a mí no me costaría trabajo llorar’ y me puse a analizar el personaje, cómo le hacían y decidí participar el siguiente año”, dijo Laura Leticia en aquel entonces.

De acuerdo con ella, en un inicio no lograba entender porqué alguien pagaría por algo así, pero esa incomprensión fue lo que la motivó para inscribirse en el concurso.

Se le puede llorar al difunto que sea (Foto: Captura de pantalla/Al punto)

“A mí me sorprendió que hace muchos años se le tuviera que pagar a la gente para que le llorara a su difunto porque para ellos no era bien visto llorarles. Eso me emocionó mucho en el aspecto de decir ¿cómo es posible que no le puedas llorar a una persona que es de tu sangre?”, apuntó.

Para aquellos apasionados al llanto, el premio de este concurso es de 4 mil pesos para el primer lugar, 2 mil 500 para el segundo, mil 500 para el tercero y se otorga un premio especial de mil pesos.

Los resultados fueron publicados el pasado 1 y 2 de noviembre. Además, debido a la pandemia por COVID-19, esta es la segunda edición que se realizó de forma virtual, por tanto, las plañideras que quisieran concursar se vieron en la necesidad de enviar un video llorándole al difunto de su preferencia en un panteón.

“Es un oficio que ha menguado año con año sobre todo en las ciudades, el antecedente es muy antiguo y llegó a México a través de España. Representaba una situación de estatus tener gente que llorara en los funerales”, dijo Guillén para EFE en 2020.

*Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO