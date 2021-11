“Se los chamaqueó”: PRD criticó a la FGR por solicitar prisión preventiva para Lozoya

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton, Ciudad de México. Julio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se lanzó contra la Fiscalía General de la República (FGR) por solicitar prisión preventiva para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

A través de su cuenta de Twitter, el líder nacional del PRD recordó que tras dos años de impunidad en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Fiscalía tuvo que ceder y pedir prisión preventiva ante las críticas que recibió por la famosa cena que tuvo Lozoya en el restaurante chino Hunan, ubicado en las Lomas de Chapultepec.

“Tras dos años de pacto de impunidad, la Fiscalía y @lopezobrador_ salen a decir que Lozoya se los chamaqueó y piden prisión preventiva. La verdad es que, luego de la famosa cena, no aguantaron la presión y tuvieron que actuar. Que no vengan a querer dar cátedra de justicia.”

Jesús Zambrano criticó que la FGR haya solicitado prisión preventiva para Lozoya (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron contra el perredista en defensa de la actual administración.

“Los artífices del pacto por México van agarrando el camino amarillo rumbo a la cárcel! Somos pacientes y los veremos refundidos en el bote!”, escribió uno.

“El ternurita de Zambrano que busca estar en los medios, disfrutando lo poco que le queda en espera de la desaparición del PRD, ya tendrá chamba de intendente con el señor X”, aseveró otro.

Un cibernauta aseguró que Zambrano Grijalva festejó que Emilio Lozoya deje de ser testigo protegido para la actual administración porque así ya no aporta pruebas en contra de sus aliados de la coalición Va por México, ni de sus protegidos: el expresidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, y el ex secretario de Gobernación y hoy senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong.

Zambrano aseguró que la Fiscalía tuvo que pedir prisión preventiva ante las críticas que recibió por la famosa cena que tuvo Lozoya (ANTHONY HARVEY)

“Es vergonzoso en lo que vino a caer lo que queda del PRD”, finalizó en su tuit.

Sin embargo, Jesús Zambrano no fue el único en reaccionar a la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, pues Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la decisión de José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, quien dictó la prisión preventiva justificada.

A través de un comunicado, el dirigente nacional aplaudió la decisión de la justicia federal para encarcelar a Lozoya Austin, quien, recordó Cortés Mendoza, confesó haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht por más de 10 millones de dólares.

Asimismo, señaló que con la detención de Lozoya se debe llegar a fondo en el caso de la empresa brasileña y castigar la corrupción, pues lamentó que durante más de un año el ex funcionario federal recibió protección desde las más altas esferas del poder.

Marko Cortés aplaudió la decisión de la justicia federal para encarcelar a Lozoya Austin (Karina Hernández / Infobae )

El panista también destacó que ya era tiempo que un “delincuente confeso” como es Lozoya estuviera en la cárcel y no en libertad condicionada para asistir a reuniones sociales “con total descaro”.

“La prisión preventiva dictada contra Lozoya es un triunfo de la opinión pública sobre la simulación constante del gobierno. Si los excesos no hubieran sido exhibidos por los medios de comunicación, seguiría cenando en los mejores restaurantes del país”, escribió poco después en su cuenta de Twitter.

