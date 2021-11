Marko Cortés celebró detención de Emilio Lozoya: “Ya era tiempo que estuviera en la cárcel”

Marko Cortés respaldó la decisión de dictar prisión preventiva justificada contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la decisión de José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, quien dictó prisión preventiva justificada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht.

A través de un comunicado, el dirigente nacional aplaudió la decisión de la justicia federal para encarcelar a Lozoya Austin, quien, recordó Cortés Mendoza, confesó haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht por más de 10 millones de dólares.

El panista señaló que con la detención de Lozoya se debe llegar a fondo en el caso de la empresa brasileña y castigar la corrupción, pues lamentó que durante más de un año el ex funcionario federal recibió protección desde las más altas esferas del poder.

El dirigente nacional aplaudió la decisión de la justicia federal para encarcelar a Lozoya Austin (ANTHONY HARVEY)

Además, calificó como una buena señal del Poder Judicial la prisión preventiva dictada en contra del ex director de Pemex: “Es un triunfo de la opinión pública sobre la simulación constante del gobierno. Si los excesos no hubieran sido exhibidos por los medios de comunicación, Lozoya seguiría cenando en los mejores restaurantes del país”.

Destacó que ya era tiempo que un “delincuente confeso” como es Lozoya estuviera en la cárcel y no en libertad condicionada para asistir a reuniones sociales “con total descaro”.

“Durante año y medio recibió la protección de las más altas esferas del poder político con el mayor descaro. Lozoya ya sirvió para que declarara contra la oposición y ahora ya es desechable”, apuntó.

La dirigencia de Acción Nacional indicó que espera que se le aplique todo el peso de la ley al ex funcionario, para que por fin deje de ser un testigo colaborador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que sólo fue utilizado “para perseguir a sus opositores”.

La dirigencia indicó que espera que se le aplique todo el peso de la ley para que por fin deje de ser un testigo colaborador del gobierno de AMLO (Foto: Archivo)

En este sentido, Cortés Mendoza exigió a la justicia federal actuar con celeridad para declararlo culpable por sus actos de corrupción, así como para el desahogo de las imputaciones contra los ciudadanos involucrados por Lozoya en su trama ilegal.

De esta forma, concluyó, se podrán esclarecer las verdaderas complicidades del ex director de Pemex y la absolución de personas inocentes.

Por su parte, el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda, también celebró la prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Pemex, pues aseguró que libertad que gozaba Lozoya, siendo delincuente confeso, era una burla para el Gobierno y la ciudadanía.

Damián Zepeda también celebró la prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Pemex (Foto: Senado de la República)

En conferencia de prensa, el legislador señaló que la decisión del juez fue acertada, ya que esto puede ser un parteaguas en el caso para tratar “como lo que es a un delincuente confeso y que a quien se le tiene evidencias de actos de corrupción y de actos indebidos, aceptados, incluso por su persona, se le deje de tratar como si fuera un héroe y se le trate como un delincuente”.

Asimismo, Zepeda consideró que Lozoya sólo hizo perder tiempo al gobierno, quiso confundir a la opinión pública, y manchó la reputación de muchas personas sin entregar una sola evidencia.

“Me parece algo positivo que la Fiscalía finalmente haya decidido acabar con este circo y decir, señor, usted no tiene más que sus dichos, no ha podido probar nada de lo que dijo y se va a la cárcel por los delitos que sí tenemos evidencia hasta este momento”, aseveró el panista.

SEGUIR LEYENDO: