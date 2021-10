AMLO celebró elección de Layda Sansores como gobernadora de Campeche: “La queremos mucho”

Desde el estado de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina para establecer un diálogo con los medios de comunicación y para dar a conocer los aspectos más relevantes de su gobierno.

Al inicio de esta, el mandatario aprovechó para elogiar a la nueva gobernadora del estado, Layda Sansores, quien aseguró es precursora del movimiento de transformación nacional. Asimismo, destacó los “obstáculos” a los que la morenista se tuvo que enfrentar para lograr ubicarse al frente del Ejecutivo de Campeche: “enfrentando fraudes y actos autorirtarios”, destacó.

Aunado a esto, AMLO informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá como nueva sede Ciudad del Carmen, Campeche. Además, aseguró que su gobierno seguirá destinando recursos a dicho estado del sureste. “Desde luego que vamos a seguir apoyando al pueblo de Campeche con todos los programas federales, los programas del bienestar, vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen, Pemex va a tener como sede Campeche”, precisó.

Por su parte, Sansores expresó emoción por reunirse con el presidente López Obrador siendo ya gobernadora. Además, se comprometió a seguir trabajando por la entidad para lograr mantener los resultados de seguridad obtenidos recientemente.

De igual manera, la mandataria alertó sobre el problema de la tala de árboles, pues Campeche es la reserva forestal más grande del país. En otro tema, agradeció al tabasqueño por poner al sur y sureste del país en el radar del gobierno.

“Darle las gracias al presidente por ponernos en el mapa del mundo, hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur-sureste. El sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos olbliga a trabajar porque es posible el desarrololo. Gacias, presidente, es la primera vez que lo veo aquí usted como presidente y yo como gobernadora, no puedo evitar la emoción, sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder. Vamos a seguir cumpliendo con tu ley, no mentir, no robar, siempre la verdad”