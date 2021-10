“Está equivocado y es falso”; el segundo round entre José Narro y AMLO por la UNAM

José Narro aseguró que es falso que sea líder de un grupo hegemónico que controla a la UNAM como dijo el presidente López Obrador (Foto: Archivo)

Ahora el ex rector de la la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, salió negar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no existe un grupo hegemónico encabezado por él para intervenir en las decisiones de la Máxima Casa de Estudios.

Lo anterior, luego de que el ejecutivo federal señalara desde su conferencia matutina que Narro Robles lidera una agrupación que influye en las decisiones de la Universidad, además de señalar que desde su rectoría la institución se “aburguesó”.

“Está equivocado y es falso. Está equivocado (el presidente López Obrador) por una parte; y es falso, porque la designación del rector le corresponde a la Junta de Gobierno, por eso está equivocado”, dijo durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

“Falso, porque yo no tengo ningún grupo hegemónico que intervenga dentro de la UNAM”, continúo.

Andrés Manuel Lopez Obrador, Presidente de México, avivó la polémica sobre la UNAM (Foto: Cuartoscuro)

Subrayó que él ha sido respetuoso de las formas y de los asuntos que le corresponden al actual rector de la UNAM, Enrique Graue, por lo que es mentira el señalamiento de López Obrador.

“Tengo muchos amigos, alumnos, discípulos y ex colaboradores, pero he sido y seguiré siendo extraordinariamente respetuoso de las formas y del fondo de los asuntos”, agregó.

Dijo que él está haciendo lo que cualquier otro rector al finalizar su periodo de mandato, es decir, guardar distancia y estar “universitariamente” atendiendo las cosas que le corresponden, más no en temas y asuntos que le tocan al nuevo rector.

Y es que el presidente López Obrador dijo desde Palacio Nacional este 28 de octubre que José Narro, lidera un grupo hegemónico para seguir manejando la UNAM, y que desde ahí elegirá al siguiente rector.

Según AMLO la UNAM ahora es neoliberal (Foto: Cuartoscuro)

“Ya va a venir el cambio de rector ¿y quiénes deciden? Se me va a decir: ‘Formalmente el Consejo Universitario’, sí, cómo no, el Consejo Universitario, formalmente, pero pues hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro, que desde hace tiempo está manejando la UNAM”, dijo el ejecutivo federal.

No obstante, los entredichos de ambos surgieron un día antes, cuando Narro Robles, al igual que otros personajes, salieron en defensa de la UNAM tras los señalamientos del mandatario federal, quien lleva varios días asegurando que la institución educativa está plagada de neoliberales y burgueses.

Pues durante la participación del ex rector en el programa Desayunando del canal de YouTube Atypical Teve, dijo: “El pueblo bueno es sabio también, es mi respuesta”, señaló Narro Robles haciendo referencia a una de las frases más usadas por el mandatario federal.

“Hay una enorme cantidad de estudios que demuestran cómo la Universidad ha sido crítica antes y ahora, y así se tiene que mantener por una razón porque es extraordinariamente plural. Entonces no, no es individualista, no defiende una ideología, no está al servicio de una corriente del pensamiento, de un partido político, no ha perdido su esencia que es la vida académica”, apuntó.

Narro Robles durante una entrevista en Atypical Teve (Foto: YouTube/Atypical Teve)

Sin embargo, esta respuesta no le gustó a López Obrador, quien esta mañana dijo que Narro Robles está intentando afectar la autonomía de la UNAM, asegurando que él es respetuoso de ella al haberse graduado y estudiado en sus aulas.

“Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, pues no puedo yo hacer ninguna propuesta; además, no es ese el propósito”, señaló el Presidente.

Cabe recordar que fue López Obrador quien inició la polémica el pasado jueves 21 de octubre tras asegurar que la UNAM perdió su esencia de formar a profesionales para servir al pueblo y se volvió individualista, al defender proyectos neoliberales.

