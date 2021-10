“No ha perdido su esencia ”: José Narro salió en defensa de la UNAM ante las declaraciones de AMLO

José Narro Robles destacó la gran cantidad de estudiantes, académicos, maestros y trabajadores con los que cuenta la UANM (Foto: Cuartoscuro)

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-20128), José Narro Robles, habló sobre las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia la Máxima Casa de Estudios.

Durante su participación en la última emisión del programa Desayunando del canal de YouTube Atypical Teve, el ex funcionario público utilizó una de las frases más representativas del Jefe del Ejecutivo ante los cuestionamiento de Carlos Alazraki en cuanto a su postura.

“El pueblo bueno es sabio también, es mi respuesta”, señaló Narro Robles. “Sí es dicho con una intencionalidad y es un asunto delicado porque la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una gran vocación social, lo ha demostrado de muchas maneras”, añadió sobre las declaraciones del presidente.

El doctor narro salió en defensa de la UNAM (Foto: UNAM)

Asimismo, el doctor resaltó la gran cantidad de estudiantes, docentes, académicos y trabajadores con los que cuenta la Máxima Casa de Estudios, así como también las aportaciones que esta ha dado a la sociedad mexicana.

“Hay una enorme cantidad de estudios que demuestran cómo la Universidad ha sido crítica antes y ahora, y así se tiene que mantener por una razón porque es extraordinariamente plural. Entonces no, no es individualista, no defiende una ideología, no está al servicio de una corriente del pensamiento, de un partido político, no ha perdido su esencia que es la vida académica”, aseveró el ex rector de la Universidad.

La polémica entre López Obrador y la Universidad se dio luego de que el pasado jueves 21 de octubre el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que la UNAM perdió su esencia de formar a profesionales para servir al pueblo y se volvió individualista, al defender proyectos neoliberales.

El ex servidor público platicó con Carlos Alazraki, Javier Lozano y Ángel Verdugo (Foto: YouTube/Atypical Teve)

“Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo”, indicó el presidente.

Durante su tradicional conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario aseveró que no hay economistas, sociólogos o abogados en la Máxima Casa de Estudios, como los “de antes”.

“Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto (dinero)”, aseguró al tiempo que hizo una seña con la mano que simboliza dinero.

El presidente ha sostenido las críticas que ha hecho en contra de la Máxima Casa de Estudios (Foto: Presidencia)

Al día siguiente, pese a las múltiples reacciones de defensa en redes sociales de políticos, académicos, investigadores y egresados de la prestigiada institución académica, López Obrador volvió a arremeter contra la Universidad Nacional al insistir que no sólo la UNAM sino todas las universidades fueron sometidas al pensamiento neoliberal.

“Miren, yo respeto las opiniones y también siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM sino todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, enfatizó.

Ejemplificó esta situación con el caso del ex rector José Narro Robles quien, de acuerdo con López Obrador, habló de los “ninis”.

José Narro Robles fue rector de la Universidad de 2007 hasta 2015 (Foto: Cuartoscuro)

“Un ex rector que tiene mucha influencia, (José) Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, ex rector de la UNAM, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo, pero no solo eso. Siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec… Estamos hablando del rector.. Afortunadamente no todos están así”, comentó el mandatario.

El pasado 26 de octubre, reiteró sus críticas la institución educativa y retó a los “ofendidos” a manifestarse, pues dijo que se están “aburguesando”.

“Lo sostengo, claro que se derechizó en el periodo neoliberal porque no dijeron nada durante el saqueo más grande de México. Ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años”, declaró el Jefe del Ejecutivo.

SEGUIR LEYENDO: