Cuáles fueron los gastos exorbitantes de Silvano Aureoles en Michoacán por los que AMLO lo criticó

El ex gobernador gastó más de mil 200 millones de pesos en la renta de aeronaves (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Durante una gira por el estado de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó los derroches del presupuesto público que diversos políticos han aprovechado para beneficio personal, y puso como ejemplo al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien hizo “gastos superfluos” durante su mandato.

“Estados con deudas de miles de millones de pesos, estados que destinan mucho dinero a lo superfluo. Ya no está el gobernador de Michoacán, pero imagínense cuánto gastaba en alquiler, en renta de helicópteros, cuánto gastan algunos gobiernos en el pago de publicidad”, dijo el presidente.

El pasado 1 de octubre la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, tomó posesión de las secretarías y dependencias del estado, por lo que al revisar las cuentas de la entidad, el secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro García, descubrió que sólo había 608 pesos para terminar el año, por lo que se sospecha que haya habido “desaseo financiero”.

Asimismo, se ha revelado que el gobernador pagó mil 227 millones de pesos en la renta de aeronaves durante su sexenio, lo que representó un gasto de 600 mil pesos diarios para el erario de la entidad.

Silvano alquiló 7 aeronaves durante su mandato (Captura de pantalla: B3 Fly Services)

En el año 2015, Silvano adjudicó de manera directa a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, un contrato a la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V., la cual rentó al ex gobernador 6 helicópteros y un avión sigiloso, que presuntamente se utilizarían para vigilancia aérea, búsqueda y rescate y logística.

El actual secretario de Gobierno del estado, Carlos Torres Piña, reveló que las aeronaves fueron utilizadas por la familia y los allegados del ex gobernador para vuelos personales, lo cual fue parte de los lujos que el servidor gozó a costa del erario público.

A pesar de haber pagado más de mil millones de pesos para la renta de las aeronaves, el estado aún le debe mil 642 millones a trabajadores de la entidad, pues se adeuda el pago de salarios a maestros, policías y a funcionarios de poder judicial y legislativo.

Además del uso de helicópteros, Silvano, su familia y allegados gozaban de los servicios de 424 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes eran escoltas, choferes y trabajadores domésticos, el actual gobernador ya ha pedido que regresen a sus labores de seguridad pública, así lo afirmó en una conferencia informativa:

“Ya pedimos que estos 424 elementos que realizaban tareas de escoltas, choferes, secretarios particulares, y hasta labores domésticas, se presenten a sus funciones normales; 76 elementos ya se reincorporaron a tareas de seguridad pública, pero 248 aún no se han presentado y en caso de no hacerlo serán dados de baja, ya que varios de ellos portan arma oficial y al no darse de baja pueden incurrir en un delito”, dijo Ramírez Bedolla.

Silvano pidió al presidente la revisión de las elecciones en el estado, pues afirmó que se cometió fraude Foto: @Silvano_A / Twitter.

Días antes de abandonar la gubernatura de Michoacán, Silvano intentó vender 10 inmuebles propiedad del estado con un valor conjunto de 636 millones de pesos, pero una manifestación de diputados y ciudadanos impidió que se realizara la transacción.

Ramírez Bedolla reveló que aún se planea la venta de inmuebles por parte de las autoridades para poder pagar la nómina de trabajadores de la entidad, pues no cuentan con presupuesto para los últimos tres meses del año.

“No tenemos muchas oportunidades, y sería una posibilidad recurrir a la venta de inmuebles, que tampoco sería suficiente porque requerimos de aproximadamente siete mil millones de pesos para el pago de nóminas y prestaciones hasta diciembre”, dijo el gobernador.

