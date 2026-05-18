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Cae señalado por feminicidio de su pareja en una playa de Oaxaca, llevaba días prófugo

La Fiscalía de Oaxaca acusó a Sergio N de atacar con un arma punzocortante a la joven en playa Aragón de Santa María Tonameca

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De acuerdo con la carpeta de investigación, la joven sufrió múltiples lesiones en el pecho que le provocaron la muerte en el lugar. El presunto responsable dejó el cuerpo abandonado sobre la arena. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
De acuerdo con la carpeta de investigación, la joven sufrió múltiples lesiones en el pecho que le provocaron la muerte en el lugar. El presunto responsable dejó el cuerpo abandonado sobre la arena. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de Sergio N, identificado como el presunto responsable del feminicidio de Araceli, una joven asesinada en la playa Aragón, en el municipio de Santa María Tonameca, en la región de la Costa.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el crimen ocurrió durante las primeras horas del pasado 10 de mayo en la zona de Arroyo Tres. La Fiscalía señaló que la víctima se encontraba con el ahora detenido, quien habría atacado a la joven con un objeto punzocortante.

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La carpeta de investigación establece que Araceli sufrió múltiples lesiones en el pecho que le provocaron la muerte en el lugar. Después de la agresión, el presunto responsable escapó y dejó el cuerpo abandonado sobre la arena.

Las autoridades detallaron que la víctima mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente cuatro años con Sergio N, aunque las indagatorias apuntan a que el caso estaría relacionado con violencia de género.

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Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Vicefiscalía Regional de la Costa inició las diligencias correspondientes en la playa Aragón. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos realizaron la inspección de la escena y recabaron indicios biológicos y materiales bajo cadena de custodia.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para practicar la necropsia de ley, mientras familiares realizaron la identificación legal de la víctima.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales entrevistaron a personas cercanas a Araceli y desarrollaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto agresor. Con los datos obtenidos, un juez de control con sede en Tanivet emitió una orden de aprehensión dentro de la causa penal 206/2026 por el delito de feminicidio agravado.

La captura se concretó durante un operativo llevado a cabo por elementos ministeriales en Santa María Tonameca. La FGEO informó que el imputado fue localizado sobre la calle Revolución, frente a la iglesia de la Asunción, donde los agentes ejecutaron la orden judicial.

Después de su detención, Sergio N fue trasladado ante el Ministerio Público adscrito al área de delitos contra la mujer por razón de género en San Pedro Pochutla, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El caso generó atención en la región de la Costa de Oaxaca debido a la violencia con la que ocurrió el crimen y a la búsqueda desplegada por autoridades estatales para localizar al presunto responsable tras permanecer varios días prófugo.

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