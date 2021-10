“Promiscuidad política”: Jesús Zambrano estalló contra Manuel Bartlett por caída del sistema en 1988

Jesús Zambrano arremetió contra Manuel Bartlett, luego de sus declaraciones sobre la llamada ‘caída del sistema’ de 1988 (Fotos: Facebook/ Jesús Zambrano // Cuartoscuro)

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), arremetió contra Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de sus declaraciones sobre la llamada ‘caída del sistema’ de 1988.

A través de su cuenta de Twitter, el perredista comparitó el video de un fragmento de la comparecencia de Bartlett Díaz ante la Cámara de Diputados, en el que afirmó que el fallo en el sistema de cómputo de las elecciones presidenciales de 1988 fue producto de un “amasiato”, término utilizado para referirse a una relación de dos personas, entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Carlos Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia.

“Si me pica un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía voy a hacer un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”, declaró quien fuera titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el 88, lo que provocó los gritos de los legisladores, entre los que se pudo escuchar “¡cínico!”.

Bartlett Díaz afirmó que el fallo en el sistema de cómputo de las elecciones presidenciales de 1988 fue producto de un “amasiato” entre el PAN y Carlos Salinas (foto: Cortesía Cámara de Diputados)

“¡Claro, así fue! Un amasiato entre Salinas de Gortari y el PAN!”, finalizó entre gritos de los diputados, por lo que la mesa hizo un llamado al orden.

Junto al video, Zambrano Grijalva celebró que “por fin” Manuel Bartlett haya aceptado que la caída del sistema de cómputo en las elecciones de 1988 fue provocada y “real”, aunque ahora, lamentó, la promiscuidad política está relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el “orquestador” Manuel Bartlett.

“A confesión de parte relevo de pruebas. Por si alguien tenía duda de lo sucedido en 1988, ayer @ManuelBartlett por fin aceptó que la caída del sistema electoral fue provocada y real. Promiscuidad política es el amasiato actual entre @lopezobrador_ y el orquestador de esa caída”.

Sin embargo, el dirigente del PRD no fue el único en criticar al director de la CFE, pues cientos de usuarios y actores políticos inundaron Twitter en respuesta a los dichos de Bartlett.

Marko Cortés afirmó que Bartlett impuso ilegalmente al priista Carlos Salinas de Gortari (Karina Hernández / Infobae )

Marko Cortés, presidente del PAN, respondió a la declaración de Bartlett y en su red social afirmó que él impuso ilegalmente al priista Carlos Salinas de Gortari.

“Manuel Bartlett cree que no recordamos que en 1988 tiró el conteo electoral para imponer ilegalmente a Carlos Salinas. Se parece tanto a López Obrador queriendo manipular la realidad”.

“Algo tuvo que ver con el asesinato de Buendía. No puede ir a EE.UU. Perpetró el fraude en 1988 y lo premiaron con una secretaría y una gubernatura. Tiene más propiedades que el nopal y los borregos de AMLO consideran que @ManuelBartlett es un patriota. No tienen dignidad. Punto”, aseveró un internauta.

“Manuel Bartlett diciendo que NO hizo, algo que TODOS sabemos que SÍ hizo”, confrontó otro.

Un cibernauta calificó de “cínico” a Bartlett Díaz, pues recordó que él operó el fraude y fue titular de la SEP y gobernador con Salinas (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Un cibernauta calificó de “cínico” a Bartlett Díaz, pues a la par de la caída del sistema en 1988, recordó que él operó el fraude y fue titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y gobernador con Salinas. “Ahora goza del favor de AMLO”, arremetió.

En tanto, el actor Héctor Suárez Gomís escribió: “¿Oye @ManuelBartlett, todas tus propiedades (No declaradas) son resultado del amasiato del PAN con Carlos Salinas? Saludos, “patriota”... Chu, Chu…”.

SEGUIR LEYENDO: