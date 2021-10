“Mecanismos abusivos de recaudación”: PAN en San Lázaro se lanzó contra la miscelánea fiscal

Jorge Herrera condenó la Miscelánea Fiscal 2022 (Foto: Twitter / @JorgeRoHe)

Jorge Romero, líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, se lanzó contra la Miscelánea Fiscal 2022, misma que catalogó de abusiva con una alta probabilidad de que tenga efectos negativos en México.

A través de redes sociales, Romero Herrera explicó este martes 19 de octubre que la miscelánea propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) establece un mecanismo abusivo de recaudación al “incluir a las y los jóvenes a partir de los 18 años al padrón de contribuyentes, aún cuando no tengan ingresos”.

Además de eso, condenó, “los donativos de las sociedades civiles dejarán de ser deducibles de impuestos. Lo que reducirá las actividades filantrópicas y solidarias en el país”. También señaló la falta de comprensión al sector privado, el cual se ha visto particularmente afectado por la presencia del COVID-19.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el paquete económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

“La miscelánea no contempla apoyos para el sector productivo que está tan sensible debido a la pandemia. No hay estímulos para la reactivación económica”

Asimismo, señaló que el sector agrario se quedó sin estímulos fiscales. “Otro sector que se ve ignorado y sin apoyos para el 2022 es el sector agrario, pues el campo se quedó sin ninguna clase de estímulos fiscales”; no obstante cabe recordar que los pequeños productores no pagarán ISR.

Otro aspecto que le parece contrario al avance de México fue la campaña de regularización de autos “chocolate”, mismos que suelen provenir de Estados Unidos de manera desregulada.

Al respecto dijo que estos vehículos “son más contaminantes, incentivan la chatarrización y continúan acciones contra el medio ambiente”. Además, agregó, esta acción podría afectar al sector productor en México.

Raquel Buenrostro, titular del SAT, aseguró que no se amonestarán a los jóvenes que no se registren ante la dependencia (Foto: EFE / Alex Cruz)

“Vemos una miscelánea fiscal carente de apoyos a la población, que de por sí está afectada por la crisis generada por el COVID-19″

Y es que durante la madrugada de este martes, la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea con una votación muy cerrada, esto porque Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (PT y PVEM) lograron superar a la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) con 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones.

La negativa de la llamada oposición se basó en su aversión a las nuevas disposiciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (LIEPS), la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (LFIAN) y el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Sin embargo, existen puntos a considerar de estos cambios que podrían resultar benéficos para la población en caso de que se apruebe. Por ejemplo, la adición de jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyente (RFC) es para fomentar la cultura del buen contribuyente.

El Régimen Simplificado de Confianza facilitará el pago de impuestos (Foto: Cuartoscuro)

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya había explicado que se trata de una implementación cívica-fiscal para incentivar las responsabilidades tributarias en las y los jóvenes de México aún cuando no estén percibiendo ingresos. Y aclaró que los que no realicen su registro no serán objeto de sanciones.

También la creación del Régimen Simplificado de Confianza exenta del pago de ISR a personas morales y físicas con actividad empresarial que tengan ingresos anuales menores a los 3.5 millones de pesos.

Aunado a esto, se exenta del pago del ISR a personas físicas con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesquería si sus ingresos no rebasan los 300,000 pesos, lo cual espera tener un impacto positivo en los pequeños productores.

