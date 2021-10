Cinco muertos y 25 casas incendiadas: el saldo del ataque de un grupo armado a dos comunidades en Oaxaca

(Foto: Twitter @SSP_GobOax)

Alrededor de 70 personas armadas atacaron a la población de las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca; dejando un saldo de al menos cinco muertos y 25 casas incendiadas, así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (Cedhapi).

La asociación señaló que en estas comunidades se refugiaban familias desplazadas de la comunidad Ndoyonuyuji, lugar que ya había sido atacado previamente el pasado 21 de octubre pasado.

De acuerdo con el Cedhapi, al menos cuatro de las personas fallecidas eran de la tercera edad (Marcos Barrio Avendaño, de 80 años; Marcos Quiroz Reaño, de 65, Paulina Sandoval Bautista, de 95 años de edad; y Teodoro Velasco Sandoval, de 95 años) estas dos últimas se encontrarían al interior de su vivienda cuando fueron quemadas por el grupo armado el pasado 23 de octubre.

Sin embargo, Maurilio Santiago Reyes, presidente de Cedhapi señaló que debido a que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha localizado cuerpos de las víctimas, oficialmente las personas continúan en calidad de desaparecidas.

“La Fiscalía no subió de forma inmediata e inclusive se presentaron al lugar, hasta que les diera permiso en el ayuntamiento de Santa Cruz Nundaco; los agresores pudieron haber removido los cadáveres del lugar”, señaló Santiago Reyes, citado por el periódico El Universal.

“El fiscal no puede decir que no hay muertos, cuando aún no se localizan los cuerpos. Hay muchas evidencias, casas quemadas, personas desaparecidas; si en el momento no están los cuerpos, sí hay personas desaparecidas”, destacó.

Y es que según los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y de la Fiscalía General, Heliodoro Díaz Escárraga y Arturo Peimbert Calvo, hasta el momento no se ha localizado ninguna víctima mortal del segundo ataque y sólo se ha confirmado hasta el momento el asesinato de dos personas, cometido en la primera agresión, el pasado 21 de octubre.

Sobre esas agresiones, la asociación civil destacó que fueron quemadas 25 casas en la comunidad de Ndoyonuyuji, del municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca. Hecho por el cual 25 familias fueron desplazadas forzadamente a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de Tlaxiaco.

La Cedhapi agregó que por los hechos ocurridos el 23 de octubre hay otras 30 personas resguardadas en la comunidad de Mier y Terán, pero resaltó que estiman que hay más familias afectadas que permanecen escondidas para resguardar su vida.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que tras ambos hechos, ya realiza trabajos de investigación en conjunto con Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría General de Gobierno y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

