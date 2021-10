“Estamos frente a un megalómano”: Raymundo Riva Palacio reventó a AMLO

“Estamos frente a un megalómano”: Riva Palacio reventó a López Obrador (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Andrés Manuel López Obrador estaría realmente molesto por los últimos resultados políticos que ha tenido su partido a nivel nacional, pues considera que las elecciones intermedias fueron una gran derrota, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio.

Sin embargo, en entrevista para Radio Fórmula con la periodista Azucena Uresti, el columnista aseguró que todo fue un cobro de factura, pues los mexicanos se han mostrado específicamente molestos con las políticas de la Cuarta Transformación.

“Lo tomó personal, como si hubiera sido un agravio, cuando le pasaron de factura de tantas cosas como la perdida de empleo, las estancias infantiles, desabasto de medicamentos, pero él nunca da un paso para atrás, no reconoce nada, se victimiza y la culpa está en nosotros”, dijo.

Riva Palacio aseguró también que estas actitudes de Andrés Manuel López Obrador son las de un megalómano, lo que consideró realmente peligroso para los personajes políticos del momento, y para el país en general.

“Estamos frente a un megalómano que está ajeno y distante a la realidad, y puede pasar cualquier cosa, puede suceder lo que sea. El estado soy yo, el paisa soy yo, no me pertenezco ya. Es algo desproporcionado en términos psicológicos y muy peligroso”, respondió el columnista del diario El Financiero.

El periodista consideró que se trata de un presidente fuerte política y económicamente, pero lo describió también como un “megalómano ajeno a la realidad”, lo que podría llegar a ser peligroso (Foto: EFE/FRANCISCO GUASCO)

Y en este sentido, aseguró que se trata de una presidencia fuerte no por lo que significa la Cuarta Transformación para México, sino por el poder tanto económico como político que tiene AMLO en todos los aspectos, contando incluso con influencia en la FGR, la UIF, y otros.

“Es un presidente que tiene recursos políticos, como Salinas de Gortari; es muy fuerte, si es un presidente como Fox, entonces es débil. Si un presidente como AMLO, que tiene un irrespeto flagrante de la Ley, que le estorban (...) pues entonces se vuelve en un terrible peligro porque no sabemos si tú y yo, amanece de cierto humor y enfoca todo contra ti, se te lanza el SAT, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y sus legiones de bots”, consideró Riva Palacio.

En este sentido, concluyó que los rencores del presidente pudieron comenzar tiempo atrás, en 1994, cuando perdió la gubernatura de Tabasco en contra del priista Roberto Madrazo Pintado; y más tarde, se avivaron durante las elecciones de 2006, cuando fue derrotado rumbo a la presidencia por Felipe Calderón.

“Las elecciones de 2006 marcan un después de AMLO y lo vuelven un hombre rencoroso. Todo lo que dice que no hace persecuciones, pues sabemos que en los hechos, lo ha sido; es parte de un discurso político, hay que entenderlo así, como un discurso político”, reveló.

“Estamos frente a un megalómano”: Riva Palacio reventó a López Obrador (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Lo anterior, lo llevó a considerar que todo el caso de Rosario Robles es una venganza y una persecución política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pero que involucra a otros cuantos.

Para Riva Palacio, Rosario Robles debería enfrentar su proceso en completa libertad, pues no han podido encontrar ni demostrar ninguna de las acusaciones que pesan en su contra sobre la Estafa Maestra.

Por su parte, Robles, desde el penal de Santa Martha Acatitla, aseguró que el trato que está recibiendo es muy parecido a la “venganza política”, debido a que de todos lo implicados en la investigación, ella es la única que está en prisión y los demás están en su casa.

“¿Por qué está sana conmigo? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta, me dice lo que tiene que arreglar conmigo?, es muy fácil tirar la piedra y ocultar la mano”

