“Ignorante presidente”: Javier Lozano estalló contra AMLO tras fotografía con Evo Morales

Javier Lozano señaló a AMLO de presuntamente haber cometido un delito (Fotos: Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a despotricar este domingo 24 de octubre contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras su fotografía con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tildó al mandatario mexicano de “ignorante”, ya que consideró que tomarse una fotografía con una planta de coca es un delito que amerita más de 25 años en prisión.

Lo anterior, llevó al político a señalar que el presidente no tiene un buen equipo de comunicación, ya que no le advirtieron del riesgo de tomarse tal fotografía que podría interpretarse como una posible falta, debido a que la planta de coca no está permitida en el territorio nacional.

“Conforme al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, la importación de estupefacientes (como lo son las hojas de coca) es un delito que amerita hasta 25 años en prisión. Es increíble que nadie le advierta de ello al, de por sí, ignorante presidente que tenemos”, redactó Lozano Alarcón.

Javier Lozano señaló que AMLO pudo haber cometido un delito (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que el pasado viernes 22 de octubre, los dos líderes de la izquierda en Latinoamérica se reunieron en Palacio Nacional, con el fin de mantener una reunión privada por poco más de dos horas.

El mandatario mexicano compartió en sus redes sociales oficiales una foto con Morales, a quien calificó como un “representante de los pueblos originarios” de América Latina.

“Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe”

Evo Morales regaló cuadro a AMLO (Foto: Twitter/@evoespueblo)

Entre los asistentes de la reunión estuvieron Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), y Luis Crescencio Sandoval González, secretario de Defensa Nacional (Sedena).

Minutos más tarde, Evo Morales compartió en su cuenta de Twitter que dicha reunión fue muy productiva, pues compartieron experiencias de gestión pública y evaluaciones sobre la situación política y económica de América Latina.

Además, agradeció a López Obrador por “salvarle la vida” y ofrecerle asilo político en 2019.

Evo Morales fue recibido por Marcelo Ebrard a su llegada a México (Foto: Twitter/@evoespueblo)

Sin embargo, fue la noche del 20 de octubre que llegó a México. Incluso, con el primero que se reunió fue con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Morales vino al país para inaugurar el “XXV Seminario Los Partidos y la Nueva Sociedad” que organizó el Partido del Trabajo (PT) en un hotel de la Ciudad de México, donde se reunió a más de un centenar de líderes de izquierda de la región, entre los que estaban dirigentes de partidos de Venezuela, Colombia, Argentina y Cuba, entre otros.

En dicho seminario, Morales mencionó su experiencia con el litio y señaló que los recursos naturales, sobre todo para producir energías, deben ser propiedad de la nación y no de las grandes empresas, haciendo alusión a la Reforma Eléctrica de AMLO.

“El golpe de Estado fue al indio por nacionalizar los recursos naturales e iniciar el proceso de industrialización; teníamos proyectado construir 42 plantas para la industrialización del litio, Bolivia hubiese decidido el precio del litio a nivel mundial [...] La patria necesita patriotas no vendepatrias”

SEGUIR LEYENDO: